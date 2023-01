Exclusivo para a região da Índica, Citroën ë-C3 elétrico é revelado

O Citroën ë-C3 foi revelado na Índia e passa a oferecer, segundo a marca, uma nova forma de mobilidade sem emissões para os clientes do mercado local. O novo Citroën ë-C3 é exclusivo da região e inicialmente será comercializado a partir do primeiro trimestre de 2023.

O modelo é exclusivo para a região e entrega, de acordo com a montadora, mais eficiência com o conjunto compacto de motor, inversor e baterias. Possui 42 kW de potência e 143 Nm de torque, sendo capaz de rodar até 320 km (ciclo ARAI) com uma só carga.

O ë-C3 manteve seus 315 litros (VDA) no porta-malas. A recarga da bateria pode ser feita por meio de um carregador monofásico de 15A, usando aparelhos do tipo wallbox, ou com recarga rápida em corrente contínua (DC), onde o ë-C3 vai de 10% a 80% do nível de bateria em 57 minutos.

Na cabine, a seleção de marcha é feita pelo seletor E-Toogle. No mesmo seletor é possível escolher o modo de condução Eco, que altera o tempo de resposta do acelerador e intensifica a regeneração de energia em frenagens e desacelerações.





