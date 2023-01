Stellantis e Senai trabalham em projeto de conversão elétrica

A Stellantis está trabalhando em parceria com o programa Senai A3 da Rota 2030, no projeto de retrofit elétrico, para a conversão de veículos comerciais leves novos e usados com motor a combustão interna para a propulsão com powertrain elétrico.

A iniciativa conta, também, com a parceria das empresas Weg e FuelTech. A proposta do projeto, segundo a Stellantis, é oferecer uma solução inovadora de mobilidade sustentável com emissão zero.

Um novo powertrain

O processo de conversão começou em 2022, envolvendo os modelos utilitários Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid.

Na etapa atual do programa de desenvolvimento, é feita a remoção do powertrain a combustão e instalado o kit de conversão e o conjunto de baterias, que se aloja no compartimento de carga para evitar adaptação da estrutura.

Os testes desses carros serão em vias públicas para identificar os principais fatores técnicos e econômicos envolvendo os componentes locais dos veículos.

A proposta é, segundo a montadora, oferecer veículos elétricos acessíveis, destinados a profissionais com utilização urbana diária média de 100 quilômetros. Os utilitários serão disponibilizados a partir de abril para os clientes B2B selecionados.

