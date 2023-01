Chevrolet inicia produção da Nova Montana no Brasil; veja vídeo

Repórter Anuário do Ceará

A Nova Montana já começou a ser produzida no Brasil, mais especificamente no complexo industrial da General Motors em São Caetano do Sul (SP).

As primeiras unidades da picape serão destinadas aos consumidores que adquiriram o modelo em uma ação promovida no fim do ano passado. O modelo começa a chegar às concessionárias Chevrolet de todo País em meados de fevereiro.

De acordo com a Chevrolet, o diferencial da Nova Montana é a união entre "conforto" e "dirigibilidade" de um SUV, com a robustez e a versatilidade de uma picape.

O modelo possui proposta inédita de caçamba inteligente Multi-Flex, projetada para funcionar como uma espécie de porta-malas gigante. Tem um sistema avançado de vedação da capota marítima, que oferece maior proteção contra a intrusão de água.

A nova picape da Chevrolet será ofertada em quatro opções de acabamento. Todas equipadas com motor turbo, seis airbags, Wi-Fi e OnStar de série, por exemplo. Serão duas versões com transmissão automática (Premier e LTZ) e duas com transmissão manual (LT e LS).

Linha de montagem renovada

O complexo industrial da General Motors em São Caetano do Sul passou por atualizações, com a proposta de agregar mais qualidade, produtividade e eficiência, segundo a empresa.

As obras para receber a Nova Montana levaram mais de um ano para ficar prontas e foram executadas em etapas, no intuito de evitar prolongadas interrupções na linha, que já montava o Tracker e o Spin.

A fábrica recebeu 4 mil m² de novas instalações. Isso permitiu uma completa readequação do fluxo fabril, que tem cerca de quatro quilômetros de extensão e onde operam 274 novos robôs, elevando o nível de automação e a segurança dos operadores.

Além disso, foi instalada uma espécie de scanner no fim da linha que faz a conferência da montagem da carroceria usando um protocolo de inteligência artificial.

A principal novidade, porém, foi a instalação da mais rápida prensa da GM nas Américas. Apenas esta máquina ocupa quase um quarteirão. São 96 metros de comprimento, por 12 metros de largura e 18 metros de altura, sendo sete deles no subsolo.

A nova prensa tem capacidade para estampar até 30 mil peças ao dia, como capô, para-lamas, portas e tampa traseira. Este volume representa duas vezes mais do que modelos tradicionais de geração anterior, consumindo aproximadamente metade da energia elétrica.

Outra novidade é o carrinho autônomo específico para o transporte de peças de grande porte, que foi desenvolvido pela própria GM no Brasil.

Tanto a atualização da fábrica de São Caetano do Sul como o desenvolvimento da Nova Montana fazem parte do atual ciclo de investimento de R$ 10 bilhões da empresa a ser aplicado até meados da década no País.

