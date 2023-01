Volvo Car Brasil celebra prêmios recebidos em 2022

Repórter Anuário do Ceará

A Volvo Car Brasil fecha o ano de 2022 celebrando os prêmios conquistados. A marca foi a pioneira em eletrificação e líder em venda de veículos elétricos no Brasil.

A empresa venceu alguns prêmios em 2022, dando destaque aos veículos híbridos e elétricos no cenário nacional. Todos os modelos da marca comercializados no Brasil receberam ao menos uma premiação.

Dentre os prêmios conquistados no ano, os modelos elétricos XC40 e o C40 acumularam oito primeiros lugares, com destaque para Melhor Compra e Qual Comprar, da Quatro Rodas e AutoEsporte, que elegem as melhores opções de veículos para os consumidores.

O C40 também levou o primeiro lugar na Motorshow, TopCar TV, Auto Esporte, Mobilidade Estadão e L’Auto Preferita.

Já o XC40 também venceu na nova premiação da revista Exame, sendo eleito o Carro Mais Confiável Acima de 300 mil reais.

Já o híbrido XC60 foi campeão em cinco premiações: Quatro Rodas, Motorshow, UOL, Auto Esporte e L’Auto Preferita.

O XC90 recebeu o selo de Maior Valor de Revenda Autos 2022 da Auto Informe, sendo o Híbrido acima de R$ 500 mil que menos desvaloriza após um ano de uso.

