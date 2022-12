VW Taos apresenta atualizações na linha 2023 

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Taos, o SUV médio premium da Volkswagen promete mais elementos na linha 2023, ao ampliar sua lista de predicados.



A versão Highline surge atualizada com novo volante revestido em couro e inéditos botões “touch”, já presentes no Jetta GLI, e também nos modelos ID.3, ID.4 e ID. Buzz. O volante tem nova configuração de controles para a central multimídia e painel de instrumentos e aletas para trocas de marchas.



Em termos de segurança, a unidade topo de linha teve sua lista de equipamentos estendida com a chegada dos assistentes de permanência faixa e de estacionamento. O primeiro deles, também chamado de Lane Assist, monitora a faixa em que o veículo se encontra e corrige o volante automaticamente caso o motorista tenha uma distração e comece a invadir outra pista.

O motorista pode sobrepor a atuação do sistema no volante. Além disso, esta intervenção não acontece quando o motorista aciona a seta para efetuar a troca de faixa. Já o Park Assist permite o estacionamento autônomo em vagas paralelas e transversais.



O pacote Bi-Tone, disponível para a Highline, também teve seu conteúdo atualizado. A oferta contempla teto solar panorâmico, além capas dos retrovisores externos e teto pintados na cor preto brilhante. O opcional está disponível para quatro cores externas: Bege Mojawe, Cinza Indium, Branco Puro e Prata Pyrit.



A linha 2023 também traz avanços para a versão Comfortline. O modelo sai de fábrica com novo ar-condicionado Climatronic Touch e uma entrada extra de USB do tipo C para os passageiros do banco traseiro -- os dois equipamentos também são novidades para a Highline.

Segurança



Com o Taos, a Volkswagen foi a primeira montadora a obter nota máxima em segurança no novo protocolo de testes do Latin NCAP (2020-2024), que avalia o nível de segurança entregue pelos veículos vendidos na América Latina e Caribe. O SUVW Taos conquistou cinco estrelas em todos os requisitos avaliados pelo instituto, considerando a proteção a adultos, crianças e pedestres, além dos sistemas de assistência ao condutor.



Desenvolvido com base na plataforma MQB, que lhe atribui uma performance estrutural nas avaliações de crash tests, o modelo é equipado com diversos assistentes de condução de última geração, tendo como destaque o sistema de Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com Stop & Go, o sistema de Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) com detector de pedestres, Detector de Ponto Cego (Blind Spot Monitoring) e Assistente Traseiro de Saída, que alerta o condutor em manobras em marcha ré a baixa velocidade, como ao sair de uma vaga perpendicular, detectando outros veículos que cruzem a traseira, visando evitar uma colisão.



O modelo conta com dois itens exclusivos no segmento: Detector de fadiga (sistema monitora a forma de dirigir e emite um aviso sonoro e visual, caso o motorista apresente sinais de cansaço) e Sistema de frenagem pós-colisão, que freia o veículo automaticamente após uma primeira colisão, evitando assim colisões subsequentes. Adicionalmente, fazem parte da lista de itens de segurança 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e de tração (ASR), Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros.

Espaço e motor

Fabricado no complexo industrial de Pacheco, na Argentina, o Taos é equipado com motor 250 TSI e câmbio automático de seis marchas. Com quatro cilindros, sistema de injeção direta de combustível e turbocompressor, o propulsor entrega 150 cv de potência a partir de 4.500 rpm e torque de 25,5 kgfm já a partir de 1.500 rpm, proporcionando acelerações vigorosas e retomadas intensas.



O SUVW tem 4.461 mm de comprimento, sendo 2.680 mm de entre-eixos, 1.625 mm de altura e 1.841 mm de largura. Com essas medidas, pessoas altas viajam com conforto no banco traseiro, sem enfrentar problemas com joelhos raspando no banco dianteiro ou cabeça encostando no teto.

