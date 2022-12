Tiggo 5X Pro Hybrid fecha novembro com mais de mil unidades vendidas

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Com 1.009 unidades comercializadas, o Caoa Chery Tiggo 5X PRO Hybrid liderou o ranking de vendas de modelos híbridos e elétricos em novembro, superando os demais modelos eletrificados do mercado nacional.

O volume representa o melhor resultado mensal de 2022 para o modelo e é 224,4% superior ao registrado no mês anterior, quando foram emplacados 311 unidades do Tiggo 5X PRO Hybrid. No acumulado do ano as vendas totalizam quase duas mil unidades.

O modelo conta com um gerador/motor BSG (Belt Starter Generator), que recupera a energia cinética gerada nas frenagens. Essa energia é armazenada em uma bateria 48V utilizada para suprir e/ou aumentar o torque e a potência gerados pelo motor a combustão. O sistema detecta, a partir do modo de condução do motorista, quando há necessidade por economia ou por desempenho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os modelos da gama eletrificada da Caoa Chery, desde sua apresentação, em junho, 5.742 unidades eletrificadas da Caoa Chery foram comercializadas: além de 1.979 unidades do Tiggo 5X PRO Hybrid, outros destaques são o Tiggo 8 PRO Hybrid, com 1.847 unidades comercializadas no acumulado do ano, Tiggo 7 PRO Hybrid, com 1.058 unidades, e o 100% elétrico iCar, com 779 unidades.

Ao todo em novembro a Caoa Chery alcançou 2.747 unidades vendidas (incluindo os modelos a combustão), o que corresponde a 1,43% do mercado. De janeiro a novembro foram emplacados 32.599 veículos, participação de 1,85%.

Tags