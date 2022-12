Nissan anuncia contrato de 200 bilhões de ienes para investimentos em mobilidade zero emissão

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Nissan Motor Co., Ltd. assinou um contrato de empréstimo verde sindicalizado de 200 bilhões de ienes (aproximadamente 1,4 bilhão de dólares) intermediado pelo Banco Mizuho.

A montadora utilizará o empréstimo para suportar seus projetos relacionados à mobilidade limpa e avançar em seu programa de eletrificação de longo prazo e suas ambições de neutralidade de carbono. A duração do contrato de empréstimo será de cinco e sete anos.

Com esta primeira captação de recursos desde que lançou o Framework de Financiamento Sustentável da Nissan, em julho, a empresa está intensificando seu programa de investimentos em eletrificação.

Os recursos do empréstimo custearão projetos verdes elegíveis definidos no framework, como P&D, investimentos e despesas com projetos, desenvolvimento e produção de veículos de emissão zero, bem como componentes para veículos elétricos ou outras iniciativas futuras com foco em carbono neutro.

Com avaliação da conformidade por segunda parte realizada pela empresa Sustainalytics, a Nissan alinhou seu framework com as seguintes diretivas: Princípios para Títulos Verdes (Green Bond Principles 2021), Princípios para Títulos Sociais (Social Bond Principles 2021), Diretrizes para Títulos de Sustentabilidade (Sustainability Bond Guidelines 2021), Princípios para Captação de Empréstimos Verdes (Green Loan Principles 2021), Princípios para Captação de Empréstimos Sociais (Social Loan Principles 2021).

A assinatura do empréstimo verde representa a mais nova iniciativa para posicionar a sustentabilidade no coração do negócio da Nissan, refletindo seu propósito corporativo de "impulsionar a inovação para enriquecer a vida das pessoas".

