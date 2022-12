Kombi elétrica recebe cinco estrelas no Euro NCAP

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

No Brasil, duas unidades do modelo estão com a engenharia da Volkswagen do Brasil e participam de apresentações com públicos de contato desde setembro

A Kombi elétrica atingiu o nível máximo de excelência durante testes de segurança realizados pelo Euro NCAP (European New Car Assessment Programme - Programa Europeu de Avaliação de Carros Novos).

De acordo com a montadora, as cinco estrelas vieram pela pontuação, com margem de 92% de eficiência na categoria “Proteção de ocupantes adultos”. O resultado se deve à estrutura do veículo e aos novos sistemas e funções de segurança.



Produzido em Hannover, na Alemanha, o ID. Buzz é equipado com recursos como Frenagem Autônoma de Emergência, conhecida pela sigla AEB (Autonomous Emergency Brake), que no modelo traz a função de detecção de pedestres e ciclistas, e Assistente Ativo de Mudança de Faixa (Lane Assist).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Europa, outro destaque do ID. Buzz é o ‘Travel Assist com Swarm Data’, com dados de trânsito e estacionamento autônomo. O primeiro recurso facilita a condução parcialmente autônoma em toda a faixa de velocidade e, pela primeira vez, está disponível também a mudança de faixa assistida na estrada. Já a função de memória para estacionamento autônomo deixa salva uma vaga ou local de parada visitado anteriormente. Entre outros itens da lista de segurança estão ainda airbags frontais, laterais e de cortina.



Em testes no Brasil

A Kombi elétrica segue em pesquisas de engenharia da Volkswagen do Brasil e apresentações com públicos de contato desde setembro.

A iniciativa da presença do ID. Buzz por aqui, assim como a vinda de outros modelos da Família ID., como os elétricos ID.3 e ID.4, vai ao encontro da iniciativa Way to Zero e procura fortalecer o compromisso da marca no que diz respeito aos planos para descarbonizar a empresa e seus produtos.

O modelo ID. Buzz obteve nota máxima em testes de segurança veicular (Foto: Divulgação)



Tags