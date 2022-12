Ford lidera o setor automotivo no ranking de direitos humanos 2022 da WBA

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A WBA criou métricas para as empresas poderem medir o seu progresso em relação às metas de desenvolvimento sustentável da ONU

A Ford foi classificada, pelo segundo ano consecutivo, como a marca líder do segmento automotivo no ranking corporativo de direitos humanos de 2022 da World Benchmarking Alliances (WBA) e figura também na lista geral das dez melhores, entre as 127 empresas avaliadas.

Organização global criada em 2018, a WBA se dedica a criar e divulgar métricas de desempenho das empresas para que elas possam conhecer a sua posição e medir seu progresso em relação às metas de desenvolvimento sustentável da ONU, buscando o avanço econômico, ambiental e social.

A posição de liderança da Ford entre as 29 empresas automotivas participantes do ranking foi determinada por uma metodologia rigorosa, que incluiu a análise de suas políticas, processos e práticas de direitos humanos, além de exemplos e protocolos de resposta eficazes para lidar com possíveis denúncias.

“Liderar a revolução dos veículos elétricos é empolgante, mas com ela vêm também ainda mais responsabilidades para garantir a sustentabilidade social e ambiental nas nossas operações e cadeias de suprimento globais”, disse Cynthia Williams, diretora global de Sustentabilidade, Homologação e Conformidade da Ford. “Quando se trata de direitos humanos, nosso trabalho nunca termina e temos orgulho de liderar e trabalhar em estreita colaboração com organizações respeitadas que reforçam o nosso compromisso.”

Segundo a World Benchmarking Alliance, as empresas são importantes para criar empregos e garantir meios de subsistência, fornecer produtos e serviços, apoiar o desenvolvimento da comunidade e fornecer receita para o estado investir no bem-estar de seu povo.

Porém, sem um compromisso sólido com os direitos humanos e a devida diligência, pode haver precarização dos empregos, os povos indígenas podem ser despojados de suas terras ancestrais e as pessoas serem submetidas à escravidão moderna, além de outros impactos potenciais.

O Ranking Corporativo de Direitos Humanos (Corporate Human Rights Benchmark - CHRB), desenvolvido pela organização, fornece um comparativo anual das maiores empresas do planeta, analisando as políticas, processos e práticas que elas adotam para sistematizar sua abordagem de direitos humanos e como respondem aos questionamentos nessa área.

