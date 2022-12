Peugeot atinge melhor resultado em volume de vendas em oito anos

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Com mais de 39 mil unidades emplacadas até novembro, a Marca superou em 51% as vendas do mesmo período de 2021

Peugeot registra de janeiro a novembro de 2022, 39.229 unidades emplacadas, melhor resultado desde o ano de 2014, quando foram comercializados 39.659 veículos.

As vendas até novembro deste ano, representam 51% superiores às comercializações de 2021 (26.048 unidades), diverso do mercado em geral que retraiu 1% no mesmo período. Resultado alcançado mantém a marca francesa como atual líder, em crescimento percentual, do mercado automotivo brasileiro.

No ranking entre as 10 marcas que mais vendem no País, a Peugeot traz números mais positivos com os dados de emplacamento de novembro. Se comparado ao mesmo mês do ano passado, a Peugeot cresceu 52% com 4.623 unidades comercializadas, contra 3.047 emplacamentos e alcançou um resultado de 2,4% de participação de mercado, desempenho que não atingia desde o ano de 2011.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os mais comercializados do segmento B Hatch, o Peugeot 208 segue como destaque das vendas da marca no País. O grande sucesso disponível em motorizações 1.0, 1.6 e elétrica, com amplo pacote de itens de série, recebeu agora mais uma opção de comercialização.

A série Especial Roadtrip incorpora detalhes de design, tecnologia e conforto não só para o hatch esportivo como também para seu irmão 2008, destaque de custo-benefício entre os SUVs compactos.

A recém-lançada série Especial Roadtrip agrega equipamentos diferenciados. Entre os destaques dessa versão para o 208, estão: i-Cockpit 3D, teto panorâmico, visiopark 180°, carregador por indução, aerofólio em Black Piano e interior Dark. Já o Peugeot 2008 Roadtrip, conta com grade cromada, faróis com máscara negra, câmera de ré e bancos e volante Sport Drive em couro. Ambos os modelos contemplam itens exclusivos de identificação da série especial como adesivos, badges e tapetes.

Tags