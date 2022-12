Novo Citroën C3 registra crescimento de 22% nas vendas em novembro

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Citroën segue celebrando os resultados alcançado: em novembro, a marca registrou aumento nas vendas de praticamente todos os seus modelos à venda no Brasil e o Novo C3 já emplacou mais de 7,5 mil unidades desde o seu lançamento.

O modelo fechou o mês de novembro com o total de 3.139 veículos emplacados, o que representa um crescimento de 22% em comparação com o volume de outubro. Esses índices fizeram com que o Novo C3 ampliasse sua participação no volume de vendas da Citroën para 73%. Já sua fatia de mercado subiu para 1,7% e, no segmento, para 6,9%.

Ainda em novembro, enquanto o mercado de VULs (Veículos Utilitários Leves) registrou queda de 1% com relação a outubro, a Citroën apresentou crescimento de 26%, sendo que a Jumpy cresceu 32% em volume frente ao mês anterior. Com isso, a marca fechou o mês com participação de mercado de 3% no segmento.

Acumulado de janeiro a novembro

Mesmo com o mercado registrando uma queda de 1% no acumulado do ano, a Citroën teve crescimento de 37%, registrando um aumento da participação de mercado da marca para 1,6%. Não há dúvidas de que o Novo Citroën C3 foi parte fundamental para o crescimento desses índices, com uma performance sólida desde sua estreia no mercado brasileiro.

Enquanto o segmento de SUVs compactos apresentou crescimento de 1% no volume quando comparado com os meses entre janeiro e novembro de 2021, o C4 Cactus cresceu 5% nas vendas do acumulado do ano com relação ao mesmo período do ano passado, alcançando participação de segmento de 4,2%.

