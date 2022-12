Jeep segue líder entre os SUVs pelo décimo primeiro mês

Em novembro, a Jeep manteve a liderança entre os SUVs com 20,7% de participação de mercado no segmento e 13.311 unidades vendidas. A marca foi líder do segmento em todos os meses de 2022.

No acumulado do ano, a Jeep conta com 123.773 unidades comercializadas e 20% de participação entre os SUVs no País.

Segundo a montadora, os modelos da Jeep são líderes ou estão entre os mais vendidos de suas categorias. Considerando todos os segmentos do mercado automotivo total em 2022, a Jeep tem 7% de participação.

Em novembro, o Jeep Compass ultrapassou a marca de 400 mil unidades produzidas no Brasil desde o início de sua produção em 2016. De acordo com a marca, o número foi conquistado com o trabalho de todas as equipes da Jeep e da Stellantis, entre elas os times de desenvolvimento, produção, vendas e pós-vendas.

Além disso, o modelo conseguiu sua melhor participação entre os C-SUVs no ano, com 47,5% de share no segmento em novembro e 6.409 unidades emplacadas.

O modelo é líder entre os SUVs Médios em 2022, com 57.478 unidades comercializadas ao longo dos onze meses do ano e 42,4% de share na categoria, ocupando também uma posição entre os TOP 10 modelos mais vendidos no ranking geral de automóveis em novembro.

O Jeep Commander é líder entre os D-SUVs e alcançou a fatia de 40,4% de share do seu segmento em novembro, com 2.422 unidades emplacadas.

No acumulado do ano, o Commander vendeu 20.075 unidades e possui 35,2% de participação em sua categoria. O Novo Renegade mantém suas vendas fortes no B-SUV, com 4.475 unidades emplacadas e 10,1% de participação no segmento em novembro e cerca de 46 mil vendas no acumulado do ano.

