Fiat alcança 23,3% de market share em novembro e lidera vendas de 2022

No mês, a marca registrou um aumento de 4.4 p.p. comparado ao mesmo período do ano anterior

A Fiat manteve a liderança do mercado brasileiro com quase 45 mil unidades vendidas e obteve 23,3% de market share, o que corresponde a um aumento de 1.2 pontos percentuais (p. p.), em comparação ao mês anterior e 4.4 p.p. em relação ao mesmo período do ano passado.

Além disso, a Fiat emplacou quatro modelos entre os 10 mais vendidos em novembro.

A Strada ficou na vice-liderança com 9.240 unidades comercializadas. O Mobi conquistou a terceira posição no ranking com 8.725 emplacamentos, seu melhor desempenho de vendas mensais, segundo a montadora, desde que foi lançado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Argo aparece na quinta posição, com 7.737 unidades comercializadas e o Cronos chegou em nono lugar, com 6.575 emplacamentos.

No acumulado do ano, até o momento, foram 388 mil unidades comercializadas, o que coloca a Fiat na liderança do mercado brasileiro com mais de 150 mil unidades. No ano, a marca possui 22% de market share.

A Strada se mantém como veículo mais vendido do Brasil, com mais de 103 mil emplacamentos. Também se manteve líder em três categorias: hatches (24,8%), picapes (50,9%) e vans (36,9%).

O Fastback acumula mais de 15 mil unidades vendidas desde o seu lançamento.

Tags