Ford anuncia parceria com marca australiana Deus Ex Machina

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Ford anunciou uma parceria com a Deus Ex Machina, marca australiana de lifestyle, famosa pela customização de motos, roupas e acessórios.

A ação faz parte da estratégia de co-branded das marcas e teve início com o Swank Rally Brasil, competição off-road de motos vintage e modernas realizada numa fazenda em São Paulo com pilotos convidados.

O evento incluiu um test-drive das picapes Ranger FX4 e Limited em um trajeto off-road exclusivo. Além disso, junto à revista Full Power e Toninho Simões, dono de uma oficina especializada em customização de veículos, a Deus Ex Machina customizou uma Ranger, chamada “Rusty Blue”, que agora ficará exposta no espaço gastronômico e loja da marca, a Deus Mansion of Munificence, em São Paulo (Av. Rebouças, 3658).

Edu Bernasconi e Karina Simões, praticantes do motocross, a ciclista Patrícia Loreiro e o surfista Caio Ibeli, embaixadores da marca Ford, fizeram parte do grupo de apaixonados por motores e off-road convidados para o rali. Entre as atrações do encontro, também foi exposto um antigo trator Ford Farming 1953.

“A parceria com a Deus Ex Machina faz parte do posicionamento da Ford como uma marca off-road premium, conectada com uma nova audiência de entusiastas que são ativos, buscam mais desafios, conquistas e experiências exclusivas. O Swank Rally é um evento diferenciado e fez parte de uma série de outras ações que temos programadas para 2023”, diz Fabrizzia Borsari, gerente de Comunicação de Marketing da Ford.

O Swank Rally já ocorreu em lugares diferentes e inusitados do mundo – incluindo pista de pouso, areia de praia e gelo. Os participantes registraram seu próprio tempo, tentando alcançar a melhor marca na pista off-road criada especialmente para a ocasião.

“Estamos falando de duas marcas que tem muita sinergia. Há algum tempo, a Deus Ex Machina pensa em construir algo com a Ford, por conta de ambas serem marcas de ação, e conseguir fazer isso aqui no Brasil é incrível. Esse grandioso evento e a customização da Ranger marcaram o início dessa parceria. Temos vários projetos interessantes em mente”, comenta Cris Almeida, sócio e responsável pelo marketing da Deus Ex Machina no Brasil.

