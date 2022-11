Commander lidera seu segmento com 35% de participação

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Caminhando para fechar o seu primeiro ano completo de vendas, o Jeep® Commander declara ser o líder entre os D-SUVs no mercado brasileiro.

O modelo, primeiro Jeep projetado e desenvolvido no Brasil, é responsável por liderar seu segmento com 35% de participação.

Na primeira quinzena de novembro, o Commander emplacou 1.180 unidades e em 2022 acumula 18.833 unidades vendidas no Brasil. No mês de outubro, o Jeep Commander conquistou 46,5% de participação entre os D-SUVs, um recorde para o modelo.

O Commander conta também com todo o DNA Jeep em seus atributos off-road. Exportado para diversos países da América Latina, o Commander também acumula bons resultados nesses mercados!

O modelo garantiu o Selo de Maior Valor de Revenda – Autos, na categoria “SUV Grande”, da Agência Autoinforme, em parceria com a Textofinal de Comunicação. Outra conquista foi sua nomeação como “Carro Premium do Ano” da revista Autoesporte, em 2021.

Outro destaque do Jeep Commander frente aos seus principais concorrentes é o Adventure Intelligence. Ele permite que o usuário se conecte ao seu veículo mesmo estando longe dele pelo app My Uconnect (disponível na Apple Store e Play Store) e pelo site. Já no App, smartwatch e pela Alexa (Amazon), o cliente poderá controlar diversas funções da plataforma como localização e status do veículo à distância, informações sobre o veículo e mapa inteligente, chamada de emergência no caso de algum acidente leve ou problema de saúde, entre muitas outras funções.

Pneus SEAL INSIDE™ e Jeep Healthy Cabin

Em sua versão 2023, o modelo, promete mais tecnologia e proteção. O modelo ganhou o Jeep Healthy Cabin, uma tecnologia que remove partículas com impurezas do ar e elimina impurezas em até 83%. E para as versões Overland T270 e TD380 o Commander trouxe os pneus Pirelli 19”, equipados com a nova tecnologia SEAL INSIDE™. De acordo com a fabricante, trata-se de uma solução de conveniência que veda o pneu internamente, permitindo que o veículo continue rodando mesmo com perfurações de até 5mm localizadas na banda de rodagem e sem perder pressão.

