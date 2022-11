Segunda edição do Novo Nissan Kicks XPlay chega por R$ 137.490

A série especial limitada XPlay, do Novo Nissan Kicks, chega às concessionárias da marca esta semana em sua segunda edição. O modelo terá apenas 1.000 unidades numeradas, produzidas exclusivamente no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ).

Após um ano, a série apresenta uma combinação de cores (cinza com o teto vermelho) que não está disponível na linha de produção regular do Novo Nissan Kicks. As similaridades com a primeira edição são percebidas pela assinatura do nome do XPlay nas soleiras das portas, acima da placa na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros, além do aerofólio preto esportivo no teto e os adesivos na parte superior das colunas C.

No exterior do veículo, o acabamento em vermelho foi aplicado nos retrovisores. E seguindo o costume da Nissan em suas edições limitadas, a numeração da unidade é indicada por um “favo” na grade dianteira.

A exclusividade no interior fica a cargo de vários detalhes na cor avermelhada nas saídas de ar, na base do volante e nas costuras duplas do painel, do apoio de braço e dos bancos com acabamento sintético em preto e cinza.

O novo logotipo da marca Nissan está na edição limitada, além de carregador sem fio para celular e rodas aro 17 entre os equipamentos de série. Sua lista de itens de fábrica é completada pelos equipamentos já conhecidos na linha do crossover, como: multimídia de oito polegadas com tela sensível ao toque; chave presencial inteligente I-Key; botão de partida do motor; bancos dianteiros com tecnologia gravidade zero; atendimento inteligente dos faróis; entre outros.

A segurança é um aspecto reforçado com os seis airbags do XPlay, alerta de cinto de segurança, controle de tração e Estabilidade, luzes de condução diurna (DTRL), sistema inteligente de Partida em Rampa (HSA), além de outros equipamentos inclusos.

Diferente da primeira série especial, o Kicks XPlay 2023 não acompanha um certificado de Token Não Fungível (NFT) para uma obra de arte digital. O preço sugerido da segunda edição do Nissan Kicks XPlay é de R$ 137.490, disponível em todas as concessionárias do Brasil até o fim do mês de novembro.

