Pulse Abarth tem metade da produção prevista para o ano vendida

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Pulse Abarth chegou ao mercado na última quinta-feira, 17 de novembro, e em três dias úteis após o lançamento, mais de 350 unidades do Pulse Abarth foram comercializadas, ou seja, metade da produção prevista para o modelo prevista para 2022.

A ação realizada durante o lançamento nas cerca de 50 concessionárias com corner Abarth no País permitiu que os clientes pudessem conhecer ao vivo o modelo.

Em um movimento inédito em seus mais de 70 anos de história, a Abarth retornou ao Brasil com o primeiro SUV da marca no mundo, desenvolvido no Brasil e com produção nacional.

O modelo é equipado com o motor Turbo 270 com potência de 185 cv e torque de 270 Nm. Seu 0 - 100 km/h é de 7,6 segundos e ele atinge a velocidade máxima de 215 km/h. Ele é o SUV compacto mais rápido do Brasil na sua categoria, segundo a montadora.

O Pulse Abarth sai de fábrica completo e sem opcionais. Ele traz de série, por exemplo, escapamento duplo esportivo, central multimídia de 10,1" com serviços conectados, paddle shifters, frenagem automática de emergência, freio de mão eletrônico com Auto Hold, wireless charger, comutação automática de faróis e alerta de mudança de faixa.

