Jeep® Compass ultrapassa marca de 400 mil unidades produzidas no Brasil

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Fabricado no Polo Automotivo Goiana (PE), o modelo também é exportado para países da América Latina

O Jeep® Compass celebra a conquista de 400 mil unidades produzidas no Brasil. O modelo começou a ser produzido no País em outubro de 2016, no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco.

Em 2021, foi renovado e trouxe mais design, tecnologia, sofisticação e performance. Destaque no seu segmento, o Compass se consolidou como líder em vendas entre os C-SUVs.

Somente em 2022, até outubro, foram comercializadas 51.070 unidades do SUV da Jeep, que caminha para encerrar o ano, mais uma vez, na ponta da sua categoria. Posição que também alcançou nos últimos cinco anos.

Na atual linha 2023, o modelo ampliou a lista de itens de série e ganhou uma dose extra de proteção com o Jeep Healthy Cabin, uma tecnologia que remove partículas com impurezas do ar e elimina impurezas em até 83%.

O modelo é exportado para 16 países da América Latina (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela).

