Renova Frota Citroën oferece descontos para clientes com CNPJ

A Citroën promove uma semana de condições de desconto para os modelos C3, C4 Cactus, Jumpy Cargo e Jumpy Vitre aos consumidores que dispõem de CNPJ, incluindo taxistas, autoescolas, microempresários, locadoras e produtores rurais. O evento faz parte da Renova Frota Citroën.

Aplicados em todas as concessionárias da rede durante o período promocional, os descontos variam de R$ 4 mil a 32.450 de acordo com os modelos oferecidos:

Novo C3 Live Pack 1.0 MT Flex – De R$ 77.990, saindo por R$ 73.990 – Desconto de R$ 4.000

C4 Cactus Feel Pack Flex – De R$ 131.990, saindo por R$ 114.990 – Desconto de R$ 17.000

Jumpy Cargo 1.5 TD 4P 2023 Diesel – De R$ 191.240, saindo por R$ 158.790 – Desconto de R$ 32.450

O Novo Citroën C3 foi o vencedor do prêmio de Melhor Carro Nacional no Car Awards Brasil 2023, promovido pela revista Car Magazine desde 2009. O primeiro na família de três modelos fabricados e desenvolvidos na América do Sul, o automóvel vendeu mais de 4 mil unidades.

A marca Citroën destaca ainda, em comparação ao ano anterior, o seu crescimento em 123% na linha VUL (Veículos Utilitários Leves) durante 2021.

