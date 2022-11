GM pretende ampliar em 75% investimentos em elétricos até 2025

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Em encontro com investidores em Nova Iorque, a empresa anunciou que que terá capacidade para produzir mais de 1 milhão de EVs anualmente na região

A General Motors (GM) espera que seu portfólio de veículos elétricos seja solidamente rentável em 2025 na América do Norte.

Em encontro com investidores nesta quinta-feira, 17, em Nova Iorque, a empresa anunciou que que terá capacidade para produzir mais de 1 milhão de EVs anualmente na região, além de aumentar as oportunidades de receita de software e gerar benefícios significativos de gases de efeito estufa, realizando os impactos positivos dos novos créditos fiscais de energia limpa.

Segundo a montadora, nos próximos três anos, a GM planeja avançar em direção à liderança do mercado de elétricos, já que a adoção dos EVs deve se aproximar de 20% das vendas da indústria americana em 2025:

A GM terá múltiplas entradas nos segmentos de picapes, SUVs e carros de luxo que representam cerca de 70% do volume da indústria de EVs, incluindo a Chevrolet Silverado EV, Blazer EV e Equinox EV, o Cadillac LYRIQ e o GMC Sierra EV;

A GM está lançando uma nova plataforma digital de varejo com seus parceiros revendedores nos EUA para melhorar a experiência de compra para os clientes de EVs e reduzir os custos em cerca de USD 2.000 por veículo;

EVs serão produzidos em cinco fábricas da GM nos EUA, Canadá e México;

A BrightDrop - startup de tecnologia da GM que cria EVs, eCarts e software - deve atingir um faturamento de USD 1 bilhão em 2023, com a fábrica CAMI em Ontário atingindo capacidade máxima da van Zevo 600 no ano que vem, e projetando 50.000 unidades anuais até 2025;

A joint venture de células de bateria Ultium Cells estará operando fábricas em Ohio, Tennessee e Michigan até o final de 2024, tornando a GM líder na produção doméstica de células; já está em planejamento uma quarta fábrica de células nos Estados Unidos;

A GM garantiu compromissos vinculativos para toda a matéria-prima de bateria de que precisa para cumprir sua meta de capacidade para 2025;

A empresa continua a assegurar suas necessidades além de 2025 com acordos de fornecimento estratégico e investimentos diretos na recuperação, processamento e reciclagem de recursos naturais;

O crescimento da GM em EVs é apoiado por um portfólio altamente lucrativo de veículos com motores de combustão interna na América do Norte, incluindo picapes e SUVs líderes de mercado, grande qualidade e pontuações consistentemente altas de satisfação do cliente com as vendas e serviços de concessionárias;

Em 2023, a Chevrolet e a GMC aumentarão sua vantagem no mercado de picapes com as novas Chevrolet Silverado HD e GMC Sierra HD, que estarão disponíveis na primeira metade de 2023, assim como as novas picapes médias Chevrolet Colorado e GMC Canyon.

Plano para investidores

Durante a reunião com investidores, Paul Jacobson, vice-presidente executivo da GM e CFO, atualizou a orientação da empresa para 2022 e forneceu vários indicadores-chave de desempenho para ajudar os investidores a acompanhar a transformação da empresa e o desempenho financeiro até 2025. Todos eles excluem os benefícios positivos dos créditos fiscais de energia limpa recentemente aprovados.

"Construímos os alicerces para ganhar rapidamente escala em em nosso portfólio de EVs, tornando-o lucrativo e mantendo grandes margens durante um período de intenso investimento", disse Jacobson.

"Nossa plataforma Ultium e a tecnologia de baterias vão continuar melhorando e reduzindo custos com o passar do tempo. O negócio está impulsionado pelos EVs, autônomos da Cruise, serviços conectados e novos negócios como o BrightDrop, que nos ajudarão a atingir as metas de receita e margem até o final da década".

A GM agora projeta que o fluxo de caixa livre ajustado aumentará de USD 7-9 bilhões para US$ 10-11 bilhões em 2022. O EBIT ajustado para o ano cresce de USD 13-15bilhões para a faixa de USD 13,5-14,5 bilhões.

Os indicadores-chave de desempenho da GM no período 2023-2025 incluem:

A receita total da empresa deve crescer a uma taxa anual composta de 12% até 2025, atingindo mais de USD 225 bilhões à medida que os volumes de EVs e a receita de software crescem. Espera-se que a receita de EVs seja superior a USD 50 bilhões de dólares em 2025;

A GM espera construir 400.000 EVs na América do Norte de 2022 até a primeira metade de 2024, aumentando a capacidade para 1 milhão de unidades anuais na América do Norte em 2025;

A GM espera atingir a capacidade de mais de 160 GWh de células de bateria nos EUA, com 1,2 milhões de células por dia em meados da década;

A GM está focada em reduzir os custos de células para a próxima geração de suas baterias Ultium para menos de $70/kWh entre a metade e o final desta década;

O gasto total de capital estimado é de US$ 11-13 bilhões por ano até 2025, financiado por fluxos de caixa contínuos e saudáveis;

A GM espera manter suas margens históricas de EBIT ajustado de 8-10% na América do Norte através deste período de crescimento do investimento;

A GM espera conseguir margens ajustadas de um dígito de EBIT em sua carteira de EVs em 2025, antes do impacto positivo dos créditos fiscais de energia limpa.

