"Frontier Experience" promove ações de divulgação em concessionárias da Nissan

A Nissan apresenta a programação da “Frontier Experience” de 2022, que deverá oferecer aos visitantes a programação específica de cada concessionária no Brasil, abrindo espaço para tirar as dúvidas do consumidor sobre a Nova Nissan Frontier, modelo que estará disponível em condições diferenciadas.

Entre as atrações oferecidas, o público terá acesso a café da manhã e ações que incluem inclusive as crianças. Além de avaliações, uma das propostas oferece a taxa de 0,98% e financiamento em 18 meses, com entrada de 60% e diferentes condições apresentadas diretamente nas lojas.

A picape Nova Nissan Frontier foi lançada em abril deste ano no mercado brasileiro com equipamentos de segurança e seis versões. Seu desenho apresenta o conceito Nissan Emotional Geometry Design, buscando, de acordo com a marca, um estilo “interligado”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A caçamba possui uma altura maior em comparação à sua antecessora – 25 mm, perto da cabine, e até 50 mm nas laterais, perto da tampa – e é capaz de receber até 1.054 litros de carga, com capacidade para 1.043 kg. Seu para-choque traseiro tem ainda um degrau para facilitar o acesso e uso da caçamba.

A cabine da nova picape japonesa, na dianteira, mantém a tradição da Nissan de “Gravidade Zero”. Os bancos são produzidos com base na tecnologia desenvolvida pela Nasa cujo objetivo é eliminar fadiga e auxiliar no conforto do condutor.

A suspensão inclui adoção de novos ajustes dos amortecedores. Seu conjunto traseiro tem sistema multilink e molas helicoidais que trabalha em conjunto com um eixo rígido, além de motor 2.3 16V biturbo a diesel em todas as versões da picape.

Tags