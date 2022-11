Fiat e Fastback são os destaques vencedores de prêmio automotivo

A marca Fiat venceu como "Montadora do Ano" na premiação

O Fiat Fastback, lançado em setembro de 2022, foi eleito o vencedor na categoria “SUV Compacto” do Prêmio Uol Carros; o veículo concorreu com mais três indicados.

O SUV coupé também conquistou o lugar de “Destaque do Ano”, considerado o maior prêmio da publicação, e a marca Fiat ganhou como “Montadora do Ano” durante a cerimônia de entrega no formato online na noite da última sexta-feira, 11 de novembro.

O modelo vencedor de SUV Compacto foi destaque diante do júri com seu design italiano, espaço para porta-malas de 600 litros, máximo de segurança e versões 100% equipadas com motores turbo.

Entre a lista de itens de série do automóvel desde a versão de entrada, inclui-se frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa, comutação automática dos faróis, freio de mão eletrônico com função auto hold e faróis full LED, além dos itens de conectividade, como a central multimídia de até 10,1 polegadas com conexão wireless, carregador wireless, Fiat Connect////Me e cluster full digital de 7 polegadas.

A Fiat ocupa a liderança de vendas em 2022 até outubro, apresentando 21,9% de participação no mercado e mais de 343 mil carros emplacados.

