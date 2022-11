Stellantis avança na liderança do mercado sul-americano

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Stellantis continua a liderar o mercado sul-americano de automóveis e comerciais leves, destacando-se no Brasil, Chile e Argentina.

BRASIL

No mercado brasileiro, as vendas da Stellantis somaram 55,3 mil unidades no mês de outubro, o equivalente a 32,7% de participação de mercado. No acumulado do ano, superaram as 515 mil unidades, com 32,8% das vendas totais.

A Fiat continua a ser a marca mais vendida no Brasil, com 37.427 veículos emplacados em outubro, o que representa 22,1% de participação de mercado. Além disso, garantiu três modelos entre os 10 mais vendidos do País: Strada (8.046 unidades), Mobi (6.741 unidades) e Argo (6.628 unidades).

Outro destaque do décimo mês do ano foi o desempenho do Fastback. O SUV coupé da Fiat alcançou 10 mil unidades comercializadas em menos de sete semanas após o seu lançamento.

No acumulado de 2022, a Fiat segue líder e chegou a 21,9% da fatia do mercado, com mais de 343 mil emplacamentos. A Fiat Strada registrou 94.056 emplacamentos e é o veículo mais vendido no ano.

A Jeep segue líder absoluta entre os SUVs em 2022. Desde janeiro, a marca já vendeu 110.339 unidades, o que garante uma participação de mercado de 20% no segmento SUV no país. Considerando os números acumulados do mercado total, a Jeep garantiu 7% de market share em 2022. Além de ser o número um entre os SUVs médios, o Jeep Compass também se posicionou entre os Top 10 mais vendido do Brasil de forma geral em outubro e no acumulado do ano. E o Jeep Commander quebrou mais um recorde de participação entre os D-SUVs em outubro com 46,5% do segmento.

Em um momento da chegada de um novo elétrico da marca, a Peugeot continua a crescer. Com 34.606 unidades emplacadas entre janeiro e outubro, a Peugeot registra um aumento de 50% em relação ao mesmo período de 2021.

Impulsionada pelos bons resultados do Citroën C3, a marca teve bom desempenho em outubro, com mais de 3,9 mil unidades vendidas, o equivalente a 2,3% do mercado. No acumulado do ano, as vendas também se expandem para acumulado superior a 23,5 mil unidades.

A marca Ram continua a se destacar no segmento premium, com 536 unidades emplacadas no mês de outubro. Com este resultado, as vendas do ano chegam a 3.330 unidades, crescendo 23% em relação a igual período do ano anterior.



ARGENTINA

A Stellantis continua a liderar o mercado argentino, com 31,6% de participação. Os dois veículos mais vendidos no país são produzidos pelo grupo: Fiat Cronos (34.623 unidades) e Peugeot 208 (22.606 emplacamentos).

As duas plantas industriais instaladas na Argentina – de Ferreyra (Córdoba) e El Palomar – já superaram a produção conjunta acumulada de 120 mil unidades no ano, das quais 55% foram exportadas.



CHILE

A Stellantis se mantém na liderança do mercado chileno. Em outubro, a empresa emplacou 3.473 unidades no mercado local, com participação de 12,31%.

No acumulado do ano as vendas superam as 39 mil unidades, o equivalente a 10,84% de participação. Peugeot é a marca de destaque, com mais de 17 mil unidades vendidas desde janeiro.

