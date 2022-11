Ação oferece a Nova Nissan Frontier para proprietários de picapes concorrentes

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Nissan lança a ação “Pick-Upgrade”, um test drive que troca a picape de outra marca do cliente pela Nova Nissan Frontier. O primeiro vídeo da ação está disponível no YouTube da marca e contará com outros ao longo do mês de novembro.

Com estratégia e criação assinada pela Lew’LaraTBWA, a campanha propõe que todo mundo merece ter a chance de descobrir que, quando o assunto é força e resistência, ninguém melhor do que a Nova Nissan Frontier. Assim a ação “Pick-Upgrade” oferecerá a oportunidade para os consumidores que têm uma picape de outra marca com algum inconveniente de experimentar a Nova Nissan Frontier.

“A Nova Nissan Frontier 2023 é uma picape forte e completa, daquelas que não deixa ninguém na mão. A nossa bruta que amamos! Confiamos muito em nosso produto e, por isso, criamos esta ação. Queremos que mais e mais pessoas descubram as qualidades da tecnologia japonesa da Nova Nissan Frontier, que, com certeza, vai conquistar muitas delas!”, afirma Humberto Gomez, diretor de Marketing da Nissan do Brasil.

Apresentada pelo humorista Maurício Meireles, a iniciativa nasceu do monitoramento nas redes sociais (social listening) em busca de comentários negativos das picapes concorrentes. A partir daí, foi oferecido um test drive de uma semana na Nova Nissan Frontier. Com muito bom humor, Maurício Meirelles entrou em contato e levou uma picape da Nissan para estas pessoas. Enquanto as picapes concorrentes ficam paradas por conta de inconvenientes, os motoristas testaram a Nova Nissan Frontier e conheceram todos seus equipamentos de segurança e tecnologias, além do seu belo design.

A primeira reação do cliente está disponível no canal oficial da Nissan no YouTube. Mais duas histórias serão postadas ao longo do mês de novembro contando a experiência de outros consumidores com a Nova Nissan Frontier. É muito mais do que um simples test drive. É um upgrade e justamente quando eles não estavam nada felizes com suas picapes.

Design

Segundo a montadora, a Nova Nissan Frontier foi desenvolvida baseada em três pilares: design, tecnologia e robustez. O utilitário conta com diferentes versões e promete opções voltadas para um grupo ainda maior de consumidores: dos que buscam aventura, passando pelos que privilegiam o conforto e os que querem um veículo focado no trabalho.

A linha é a única do Brasil a dar a opção ao cliente de escolher entre duas versões topo de linha com vocações diferentes, a Platinum e a aventureira PRO-4X, passando ainda por modelos como a S, de entrada, e a Attack.

A Nova Nissan Frontier segue o conceito global Nissan Emotional Geometry Design. A grade e os faróis em forma de C tornam a frente única e facilmente reconhecível. Ela segue um estilo "interligado" de design – recurso exclusivo encontrado da família de picapes Nissan.

Cada versão tem cabine com acabamento diferenciado, o que inclui diferentes materiais e texturas para os bancos que, na dianteira, segue a tradição da Nissan de serem "Gravidade Zero". Eles são produzidos tendo como base tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto.

A novidade foi refinada com a adoção de novos ajustes dos amortecedores. O conjunto traseiro segue com sistema multilink e molas helicoidais (única entre os concorrentes) que trabalha em conjunto com um eixo rígido. Essa solução inovadora oferece um excelente balanço entre o conforto no passeio e alta estabilidade, sem renunciar às capacidades no fora de estrada e no transporte de cargas. Já a suspensão dianteira de arquitetura com braço duplo assistido por barra estabilizadora garante o conforto e segurança.

Em todas as versões, o motor é um 2.3 16V biturbo a diesel.

