Novo Peugeot e-2008 chega ao mercado brasileiro a partir de R$ 259.990

O novo SUV elétrico da Peugeot, o e-2008, chega ao mercado brasileiro com preços a partir de R$ 259.990. O modelo passa a integrar o quadro de elétricos da marca juntamente com o hatch esportivo e-208 GT e o e-Expert.

Segundo a montadora, a novidade constitui uma peça fundamental na dinâmica de expansão da Peugeot, que passa a contar com um produto estratégico para representá-la no segmento de veículos elétricos urbanos.

O Novo Peugeot e-2008 possui um motor que promete entregar 26,5 kgfm de torque instantâneo e 136 cavalos de potência (100 kW), com três diferentes modos de condução à disposição do condutor: Sport, Normal e Eco.

O modelo traz ainda um novo seletor de condução, o e-Toggle, onde está disponível a função “B Mode”. Também conhecida como one pedal, ela atua com o freio motor e faz a desaceleração do veículo com a simples retirada do pé do acelerador pelo motorista para regeneração da bateria, otimizando a autonomia.

Com 50 kWh de capacidade, a bateria garante ao Novo e-2008 promete uma autonomia de 345 km com carga completa (ciclo WLTP). Ela fica posicionada sob o piso do veículo.

Carregamento do Novo Peugeot e-2008

O Novo Peugeot e-2008 pode ser carregado em tomadas convencionais do tipo residenciais ou em carregadores rápidos por meio de um plug, posicionado no mesmo local que seria o de abastecimento em um veículo térmico.

O sistema é composto por um plug Tipo 2, para corrente alternada (AC), e plug CCS-2, para corrente contínua (CC). O carregamento começa imediatamente após a conexão do cabo, e o usuário acompanha o status a partir das luzes indicativas de recarga. Para soltar o plug, basta destravar as portas do veículo.

O modelo pode ter 80% da bateria carregada em 30 minutos, caso o usuário utilize uma estação ultrarrápida de recarga de 100 kW, e os dados de utilização e consumo da bateria e do powertrain elétrico são ilustrados no painel de instrumentos digital 3D. A bateria tem oito anos de garantia pela montadora, com limite de quilometragem de 160 mil km.

Poder de Carga / Tempo Previsto (bateria kW a 80%)

100 kW (estação recarga): 30 minutos

50 kW (estação recarga): 53 minutos

7,4 kW e 22 kW (estação recarga): 6h2min

1,8 kW (tomada tradicional / doméstica): 24h56min



Novo e-2008 é 100% magnético

O Novo Peugeot e-2008 tem frontal composta pelos faróis em Full LED e com dentes de sabre, além da grade com detalhes na cor da carroceria.

O novo veículo elétrico traz ainda lanternas traseiras em LED que remetem às "garras do leão", além da faixa horizontal que une o conjunto, e o teto com duas tonalidades. O monograma com a letra “e” destacada em azul acompanha a nomenclatura 2008 indicando que se tratar de um veículo movido a eletricidade.

Fazem parte do interior do modelo o volante esportivo, a central multimídia com tela de 10 polegadas e o Cluster 3D, além da navegação GPS 3D e a série de botões de controle batizada de toggles switches. Os bancos de couro com formato esportivo e o teto solar panorâmico completam o pacote visual com oito opções de cores de iluminação.

O veículo possui rodas bi-ton diamantadas de 18 polegadas, com acabamentos aerodinâmicos e protetores de caixa de rodas, bancos bi-partidos e porta-malas com 434 litros de capacidade. Além dos dois níveis de organização.

Plataforma e-CMP

A e-CMP é uma plataforma multienergia, com tecnologia que a torna capaz de produzir tanto veículos com motores térmicos quanto elétricos, integrando componentes específicos de cada tipo de energia.

Nos itens de segurança, possui piloto automático inteligente, frenagem automática de emergência, assistência de farol alto, alerta de atenção e fadiga, reconhecimento de placas de velocidade, sistema ativo de ponto cego, alerta e correção de permanência em faixa e seis airbags. Um pacote de ADAS nível 2, que constitui o Peugeot Driver Assist Plus.

Serviço de assinatura da Peugeot

A proposta do Peugeot por Assinatura é uma experiência oferecida por meio da Flua!, a empresa de mobilidade da Stellantis no Brasil, que oferece o serviço de assinatura de veículos zero quilômetro, em parceria com a rede de concessionárias e-Centers da Marca.

O serviço funciona seguindo as seguintes etapas: escolha do modelo do carro, escolha do plano mais adequado e preenchimento do formulário para efetuar o negócio. A partir daí, o assinante paga mensalidades fixas e sem cobranças de IPVA, impostos, seguro e manutenções periódicas – já inclusos no contrato, assim como a garantia de assistência de guincho 24 horas.

