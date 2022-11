Mercedes-Benz promove FIA Girls on Track durante GP de Fórmula 1

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil patrocina o FIA Girls on Track realizado na última quinta-feira, 10 de novemnbro, durante o GP São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. A ação visou proporcionar e criar oportunidades para que mais mulheres possam atuar na Fórmula 1.

Foram 35 mulheres convidadas que já atuam como engenheiras, mecânicas, assessoras, promotoras, jornalistas e jovens pilotas que terão a experiência de conhecer os bastidores desse evento, incluindo uma visita guiada aos boxes da equipe Mercedes-AMG Petronas de F1.

“Estamos muito felizes em promover e patrocinar a primeira edição do Girls on Track no país junto com a Fórmula 1. Esperamos que mais ações como essas ocorram e que mais mulheres possam atuar em várias áreas do automobilismo”, afirma Alessandra Souza, Head de Comunicação Corporativa e Relações Governamentais.

“A Fórmula 1 é um sonho para todas nós. Ver cada vez mais mulheres, dentro e fora das pistas é algo que nos motiva a trabalhar duro no automobilismo, e ações como a FIA Girls on Track é o impulso perfeito nesse sentido”, afirma a piloto Bia Figueiredo, idealizadora do evento no Brasil.

O FIA Girls on Track já foi realizado em outras etapas do calendário oficial de F1, como Austrália e Inglaterra e terá a primeira edição nacional realizada este ano.

