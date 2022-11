Stellantis aposta em tecnologia e inovação no Rio Innovation Week

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Stellantis está presente como patrocinadora da segunda edição da Rio Innovation Week, considerado um dos maiores encontros de tecnologia, inovação e negócios da América Latina, que prossegue até o dia 11 de novembro, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro.

No espaço da Stellantis, os visitantes poderão conhecer uma variedade de atrações do setor automotivo, além de acompanhar debates sobre as tendências que deverão impactar o futuro da mobilidade. Um dos destaques é o Citroën Ami, uma solução de mobilidade elétrica e uma alternativa para deslocamentos urbanos e logística.

Para demonstrar como parte da tecnologia é aplicada no cotidiano das fábricas da Stellantis, será apresentado o conceito de ergonomia do futuro, representado pela termografia, um método que analisa o corpo humano e antecipa diagnósticos de pré-disposição a lesões ou quadros iniciais, mesmo sem qualquer sintoma. Outro elemento utilizado nas fábricas e que poderá ser visualizado é o Exoesqueleto, uma tecnologia da Indústria 5.0 para melhorar a ergonomia nas linhas de produção das fábricas da empresa.

E aos que procuram uma imersão no mundo dos veículos elétricos, está disponível um test-drive com o novo Peugeot e-2008, SUV elétrico lançado na terça-feira, 8 de novembro, e poderá ser experimentado em primeira mão durante a RIW. Também serão exibidas projeções de motores a combustão, híbrido e elétrico, mostrando ao público a diferença entre as tecnologias e o que esperar do futuro dos carros.

A Stellantis promove um quiz que promete decifrar qual carro de suas marcas comercializadas no Brasil mais combina com cada personalidade, gosto pessoal ou comportamento: Citroën C3, Fiat Fastback, Jeep Gladiator, Peugeot e-2008 ou RAM 3500.

