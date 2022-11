Novo Nissan Versa é considerado o melhor sedã compacto do Brasil

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Novo Nissan Versa ficou na primeira colocação entre os sedãs compactos na pesquisa anual "Os Eleitos 2022", organizada anualmente pela revista Quatro Rodas desde 2001.

O levantamento é feito pela publicação com proprietários dos 50 veículos mais vendidos do País. O modelo conquistou também a segunda colocação do ranking geral, que considera todos os veículos analisados em todos os segmentos.

O sedã da Nissan foi elogiado por seus proprietários pelo design, conforto, espaço interno e segurança, de acordo com a montadora. O Nissan Versa ultrapassou 100 pontos em nove dos 23 atributos considerados: 106 em design, 105,5 em espaço do porta-malas e 103,7 em velocidade de arranque.

Para garantir a lisura do processo da pesquisa, a revista exige que os proprietários que participam da votação tenham mais de 18 anos e residam no Brasil. É necessário fornecer CPF e os dados do veículo, como Renavam, placa e ano de fabricação para comprovar a propriedade. Admite-se apenas um voto por Renavam. As informações são cruzadas com os dados do Denatran, para comprovação de sua veracidade.

O Novo Versa também foi, por exemplo, eleito o "Melhor Sedã Compacto" no Prêmio Mobilidade Estadão 2022, o "Melhor Carro da América Latina 2021" pela Americar (Associação América Latina da Imprensa de Carros), considerado "Compra do Ano entre os Sedãs Compactos 2021" pela revista especializada Motorshow e reconhecido como "Carro do Ano 2020" pela Federação Interamericana de Jornalistas Automotivos.

Novo Nissan Versa

O Novo Nissan Versa foi desenhado tendo três pilares: tecnologia, design e conforto. Suas dimensões exteriores são baixas, largas e longas e o porta-malas com capacidade para 482 litros.

O Nissan Novo Versa vem equipado com recursos tecnológicos, como o Nissan Intelligent Safety Shield, conjunto de sistema de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Esse "escudo inteligente de segurança" integra sistemas como o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB); o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD); o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e o Alerta de Esquecimento de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert).

Somados aos seis airbags; controles de estabilidade e tração; freios ABS com distribuição de força; Sistema Inteligente de Auxílio de Partida em Rampa (HSA); Isofix de cadeiras infantis (todos equipamentos de série desde a versão de entrada Sense CVT), o Nissan Intelligent Safety Shield ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento em torno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo na frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).

A Nissan disponibiliza o Novo Versa com câmbio CVT equipado com modo "Sport" e função "D-Step", que promete melhorar a sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas. Sob o capô está o motor 1.6 16V. Ele desenvolve 113 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol e 110 cavalos e 15,2 kgfm com gasolina.

