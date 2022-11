Fiat alcança 10 mil unidades vendidas do Fastback

A Fiat conquistou a liderança em outubro com 22,1% de participação de mercado, encerrando o mês com 37.427 veículos emplacados. Além disso, garantiu três modelos entre os 10 mais vendidos do País: Strada (8.046 unidades), Mobi (6.741 unidades) e Argo (6.628 unidades).

O Fastback, SUV coupé da Fiat, alcançou 10 mil unidades comercializadas em menos de sete semanas após o seu lançamento.

A versão mais vendida do Fastback até agora é a Limited Edition Powered by Abarth com mais de 50% do mix.

No acumulado de 2022, a Fiat segue líder e chegou a 21,9% da fatia do mercado, com mais de 343 mil emplacamentos. São cerca de 111 mil unidades à frente da segunda colocada.

A Fiat Strada, que possui 94.056 unidades comercializadas até outubro, também segue como número um entre os veículos mais vendidos no ano.

O Mobi também entra no top 10 de 2022, aparecendo em quinto lugar com 56.778 unidades. Para completar, a Fiat tem a liderança nos segmentos de hatches (24,6%), picapes (51,6%) e vans (36,1%).

