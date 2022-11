Novo Range Rover Sport chega ao Brasil a partir de R$ 953.950; veja fotos

A Land Rover realizou o lançamento do SUV Range Rover Sport, que chega ao mercado brasileiro a partir deste mês de novembro, custando a partir de R$ 953.950.

A primeira unidade do veículo foi apresentada em um evento de gala no Estúdio Mula Preta, em São Paulo. O evento contou com a presença do ator Cauã Reymond, embaixador da marca no Brasil, que foi escolhido para receber a primeira unidade do Range Rover Sport.

O exterior do Novo Range Rover Sport possui uma grade frontal e unidades de iluminação LED digital, que criam uma assinatura distinta de Luz de rodagem diurna (DRL). O veículo traz uma tecnologia de design com vidros rentes a carroceria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O design reducionista do Novo Range Rover Sport estende-se ao seu novo interior: a cabine é semelhante a um cockpit e apresenta novas combinações de cores que se estendem ao painel e portas.

Entre os itens de luxo do veículo estão bancos dianteiros de memória elétrica ajustáveis, aquecidos e ventilados de 22 vias com função de massagem, apoios de cabeça elétricos e sistema de purificação de ar (opcional).

O modelo combina filtragem de partículas com tecnologia nanoeTM X para reduzir odores, bactérias e alérgenos, incluindo o vírus SARS-CoV-2. Também possui um segundo dispositivo nanoeTM X instalado na segunda fileira e função de gerenciamento de CO2.

O Novo Range Rover Sport também oferece o sistema de som Meridian Signature Sound System (opcional), com 29 alto-falantes, um novo subwoofer e 1.430W de potência. Além disso, o sistema ativo de cancelamento de ruído reduz o efeito sonoro das estradas e dos pneus.

Os novos modelos Range Rover Sport são equipados com uma transmissão automática ZF de oito velocidades e Tração Integral Inteligente, que intuitivamente antecipa onde a tração é necessária.

O Novo Range Rover Sport também oferece como opcional o sistema de esterçamento das quatro rodas, que auxilia o motorista em manobras a baixas velocidades e na estabilidade em curvas.

Motorização

No Brasil, os clientes poderão contar com três opções de motorização: A versão D350 MHEV seis cilindros diesel de 350cv, o P530 Twin Turbo V8 de 530cv, que oferece maior refinamento e desempenho, e PHEV de P510 com um conjunto de um motor à combustão e um motor elétrico com 510cv combinados que chega em 2023.

O sistema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle ou Veículo Elétrico Híbrido Leve) do D350 combina um motor diesel de 350 cv com um alternador que também funciona como um motor elétrico. O alternador ainda funciona como um gerador de corrente elétrica, recuperando energia durante a desaceleração do veículo e, assim, carregando uma bateria de lítio de 48 volts.

Ao operar como um motor elétrico, ele utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2.

Preço e data de lançamento

As primeiras unidades do Novo Range Rover Sport chegaram ao Brasil e o veículo está disponível na rede de concessionárias da marca para reserva. O veículo está disponível em três versões: Dynamic SE, Dynamic HSE e First Edition, com preços partindo de R$ R$ 953.950 podendo chegar a R$ 1.125,950.

Preços do Novo Range Rover Sport:

O veículo está disponível em três versões com preços partindo de R$ R$ 953.950 podendo chegar a R$ 1.125,950 (Foto: Divulgação)



*Os preços do Range Rover Sport PHEV serão divulgados em 2023

Veja fotos do Novo Range Rover Sport

Tags