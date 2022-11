Honda Automóveis celebra 30 anos de presença no Brasil

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Honda Automóveis do Brasil está completando 30 anos de presença no mercado nacional, sendo 25 desses com produção local.

A Honda Automóveis iniciou a sua trajetória no País com a importação do modelo Accord, em 1992. Com o desempenho do modelo e da consolidação da marca localmente - que já fabricava motocicletas em solo nacional desde 1976 - a empresa deu início, em 6 de outubro de 1997, à fabricação local de automóveis, com 20 unidades do Honda Civic, então em sua sexta geração, saindo diariamente da linha de montagem.

O local escolhido para a produção de seus automóveis foi a cidade de Sumaré (SP), em um terreno de 1,7 milhão m². Primeira fabricante de automóveis a se instalar na região, a trajetória da Honda Automóveis do Brasil (HAB) elenca a inauguração do Power Train, na unidade de Sumaré, em 2008; do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Automóveis, em 2014; e da nova fábrica de automóveis, na cidade de Itirapina, em 2019.

Atualmente, a produção acumulada ultrapassa 2 milhões de unidades e a empresa conta com cerca de 2.200 colaboradores. No acumulado dos 30 anos, a Honda Automóveis declara ter investido no País cerca de R$ 7 bilhões.

Novo line-up

A Honda Automóveis anunciou em 2021 mudanças em seu line-up de produtos no Brasil. O modelo Civic entrou para a gama de importados da marca, ao lado do Accord Híbrido e do modelo CR-V. Além disso, a Honda apresentou o New City sedã, em uma renovação do modelo; e New City Hatchback, fazendo sua estreia no segmento de hatches no Brasil.

O New City é o primeiro modelo produzido localmente a embarcar a tecnologia de assistência ao condutor Honda SENSING.

Outra novidade é a segunda geração do HR-V, intitulada New HR-V, que foi recentemente anunciada. Fruto de um projeto 100% inédito, a nova geração do modelo se destaca pelo espaço interno ampliado.

O Honda New HR-V tem quatro versões e duas motorizações.Além disso, na área da eletrificação, a Honda introduziu no Brasil, em 2021, a tecnologia híbrida e: HEV no modelo Honda Accord Híbrido, que também estará presente nas novas gerações dos modelos Civic e CR-V, que serão lançados no Brasil até 2023.

Honda Energy do Brasil

Com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 das atividades fabris e, assim, incorporar energia limpa e renovável ao processo produtivo de seus automóveis, foi inaugurado, em novembro de 2014, o parque eólico da Honda Energy do Brasil, pioneiro no setor automotivo nacional e no grupo Honda no mundo.

Localizado em Xangri-Lá (RS), o empreendimento gerou mais de 591 mil MWh e evitou a emissão de mais de 42 mil toneladas de CO2 no meio ambiente. Assim, desde 2015, 100% dos veículos são produzidos localmente com energia elétrica renovável.

Desde então, mais de 860 mil automóveis Honda foram produzidos com energia limpa.Além disso, a geração do parque eólico supre as atividades produtivas da unidade de Sumaré e do escritório da marca na cidade de São Paulo.

Em novembro de 2020, a Honda ampliou a capacidade instalada em seu empreendimento, que passou a contar com dez turbinas.





