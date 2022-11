Fiat Pulse completa um ano no Brasil com 65 mil unidades vendidas

O SUV Fiat Pulse chegou ao mercado brasileiro em outubro de 2021, alcançando em um ano, a marca de 65 mil unidades produzidas e comercializadas em 13 países da América do Sul (incluindo o Brasil).

De acordo com a montadora, o modelo chegou com a missão de expandir ainda mais a participação da Fiat no mercado, completar a gama de produtos da marca e ainda inserir a Fiat no segmento que mais cresce no País.

O Pulse foi revelado na final do Big Brother Brasil (BBB) 21 e engajou o público em uma votação nacional para a escolha de seu nome. O modelo também estreou o Google Assistant em sua plataforma de serviços conectados e traz o motor Turbo 200 Flex, que levou o prêmio de Motor do Ano abaixo de 2.0 da revista Autoesporte.

Em um ano, o SUV foi eleito o Carro do Ano pela Autoesporte. O modelo também venceu nas categorias Destaque e SUV Compacto da premiação do UOL Carros, foi escolhido o melhor carro nacional pelo Car Awards Brazil 2022, o Melhor Utilitário Esportivo Nacional até R$ 135.999 e o Melhor Carro do Ano Top Car TV 2021 pelo júri do Top Car TV e o SUV Compacto pelo Carsughi L'Auto Preferita.

Além disso, o design do Fiat Pulse levou quatro troféus: o prêmio internacional iF DESIGN AWARD 2022, na categoria Produto Automóveis/Veículos, Prêmio Design MCB e os destaques em Design Interno e Design Externo pelo portal Mecânica Online.

Na linha 2023, juntamente com a Toro, estreou o novo Sound Design da marca aplicado aos veículos.

