Lexus ES300h e UX250h chegam à linha 2023

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Sedã ES300h chega em versão única Luxury com preço de R$ 356.990 e o crossover compacto UX 250h nas versões Dynamic e Luxury com preços a partir de R$ 270.900

A Lexus do Brasil anuncia a chegada da linha 2023 do sedã ES 300h e do crossover compacto de luxo, UX 250h.

A promessa é ofertar mais equipamentos e mais modernidade aos modelos, que incorporaram a nova estratégia comercial da marca focada em entregar experiências personalizadas para cada cliente.

A montadora apresneta portfólio 100% eletrificado em todo o Brasil desde 2020, os modelos ES 300h, sedã da Lexus presente no País desde 2018, e o crossover de luxo UX 250h, lançado no País em 2019, são os primeiros veículos da marca a chegarem à linha 2023.

ES 300h

Disponível em versão única, a Luxury, com preço sugerido de R$ 356.990, o ES 300h 2023 conta agora com mais um item no pacote de segurança ativa Lexus Safety Sense – LSS – o Farol Alto Adaptativo (AHS) e um novo design mais agressivo nas rodas. Além disso, para reforçar a identidade visual da Lexus, o sedã chega com a famosa assinatura da marca na grade, com padrão em L e acabamento cromado, e linhas marcantes no exterior. Internamente, o modelo traz o novo sistema de infotainment em tela sensível ao toque de 12,3 polegadas com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay.

Sob o capô o Lexus ES 300h é equipado um motor a combustão de 2.5L de ciclo Atkinson, quatro cilindros, combinado com um propulsor elétrico mais compacto e potente, que geram 211 cavalos de potência.

Destaque também para a transmissão Hybrid Transaxle, já conhecida pelos consumidores Lexus por proporcionar aceleração mais linear, além de contribuir com a eficiência de combustível e uma condução mais prazerosa. Além disso, o modelo é equipado com sistema de tração All-Wheel Drive, que direciona automaticamente a força para duas ou quatro rodas, conforme a necessidade do condutor, de acordo com o tipo de terreno.

Interior do ES300h

A Lexus aplicou a qualidade artesanal que só os Takumis, mestres artesãos da marca, conseguem imprimir, respeitando os princípios do Omotenashi, que traduzem o espírito japonês, de acordo com a marca.

Os detalhes de acabamento continuam no volante, revestido com couro, assim como a manopla do câmbio. A Lexus utiliza no sedã, couro ecológico premium nas portas, painel e console central, o que deu ao ES300h um tom de requinte aliado à modernidade. O banco do motorista dispõe de regulagem elétrica com 10 posições, enquanto o do passageiro é dotado de oito opções de ajustes.

Segurança no ES 300h 2023

No quesito segurança, o ES 300h 2023 conta com 10 airbags, sendo quatro laterais (motorista, passageiro dianteiro e traseiros), dois frontais, dois de cortina e dois de joelho para os passageiros da frente, controle de tração e estabilidade, bem como assistente de partida em rampas.

O Lexus ES 300h também é equipado com o sistema LSS (Lexus Safety System), que dispõe de:

Sistema de Saída de Faixa (LTA): pode ser acionado pelo condutor e entrar automaticamente em ação avisando o motorista com sinal sonoro e vibração no volante e corrigindo o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista se as setas não forem ativadas.

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC): utiliza laser, radar, câmeras ou uma combinação desses sistemas para manter uma distância constante e segura em relação ao carro da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade (acima de 40 km/h), de acordo com o tráfego.

Sistema de Colisão Frontal (Pre-Crash): suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h).

Farol Alto Adaptativo (AHS): Um aprimoramento do farol alto automático, pois usa uma câmera localizada na parte frontal do veículo para ativar e desativar de forma inteligente os LEDs individuais em cada farol para controle preciso sobre a distribuição da luz.

UX 250h - o compacto de luxo da Lexus

O modelo, lançado no Brasil em 2019, chega à linha 2023 com mais personalidade e modernidade, com itens de luxo exclusivos. Com design marcante e inconfundível, o UX 250h 2023 conta com novo painel com acabamento mais refinado em couro e nova central multimídia sensível ao toque com uma leve inclinação, facilitando ainda mais a visualização do motorista.

Na versão Dynamic a tela passa de 7 para 8 polegadas, enquanto a Luxury ganha a tela de 12,3 polegadas já utilizada em modelos superiores da Lexus. Ambas as versões permitem conexão com Android Auto e Apple CarPlay.

O UX 250h é o primeiro Lexus desenvolvido sobre a nova plataforma de Arquitetura Global Compacta (GA-C: Global Arquitecture – Compact). Uma estrutura leve, porém, super-rígida, com baixo centro de gravidade e um ajuste da suspensão, que promete ao usuário agilidade e conforto.

Motorização

O crossover combina um propulsor a gasolina 2.0L, quatro cilindros, junto com um motor elétrico. Ambos entregam 184 cavalos de potência, tudo isso aliado à já conhecida transmissão Hybrid Transaxle.

Além do modo Normal, as duas versões possuem os modos de condução ECO, para priorizar a economia de combustível e Sport.

Segurança

O UX250h é equipado com o Lexus Safety System que contempla o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Sistema de Saída de Faixa (LTA), Sistema de Colisão Frontal (Pre-Crash System), Farol alto automático (AHB) para a versão Dynamic e Farol Alto Adaptativo (AHS) para a versão Luxury.

As duas versões do modelo contam também com dispositivo de segurança de alerta de tráfego traseiro, enquanto a configuração Luxury é equipada ainda com o Sistema de identificação de ponto cego (BSM), que identifica veículos que estão fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de um aviso no retrovisor externo do veículo.

Preços

Lexus ES 300h Luxury > R$ 356.990

Lexus UX 250h Dynamic > R$ 270.990

Lexus UX 250h Luxury > R$ 310.990

Fotos

