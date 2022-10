Grupo Hyundai Motor anuncia plano de desenvolvimento para SDV

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

20 milhões de veículos devem estar registrados nos Serviços de Carro Conectado (CCS) do Grupo Hyundai Motor ao redor do mundo até 2025

O Grupo Hyundai Motor anunciou uma nova estratégia global para transformar todos os automóveis em Veículos Definidos por Software (Software Defined Vehicles, SDV) até 2025.

A iniciativa foi apresentada durante o fórum online global “Destravando a Era do Software”, promovido pelo Grupo, e pretende proporciona uma nova era da mobilidade, oferecendo a possibilidade de atualizar remotamente o desempenho e as funcionalidades dos veículos.

O Grupo também compartilhou planos para revolucionar a experiência do cliente durante a vida útil do automóvel e oferecer uma nova era de mobilidade por meio da tecnologia de software.

Essa tecnologia de software e de mobilidade pretende que todos os modelos, até mesmo aqueles já adquiridos, permaneçam atualizados. Isso permitirá que as funções do veículo, incluindo segurança, conveniência, conectividade, proteção contra roubo e desempenho de condução sejam aprimoradas por meio de atualizações de software totalmente remotas, conhecidas como Over-The- Air (OTA).

Tendo como base a plataforma de próxima geração para veículos elétricos, um novo controlador integrado e um Sistema Operacional de Carro Conectado (ccOS, em inglês) desenvolvido internamente, todos os veículos do Grupo serão equipados para receber atualizações de software via OTA até 2025.

O Grupo Hyundai Motor espera que 20 milhões de veículos sejam registrados em seu serviço de carros conectados em todo o mundo até 2025.

Os carros conectados e equipados com recursos de telecomunicação de ponta agregarão valor e possibilidades sem precedentes e fornecerão aos clientes serviços personalizados, como assinaturas de software.

Além disso, os dados dos carros conectados se interligarão com as futuras soluções de mobilidade do Grupo, incluindo Veículos com Propósito Definido (PBV, em inglês), Mobilidade Aérea Avançada (AAM, em inglês), robotáxis e outros tipos de robôs.

Ao estabelecer uma nova plataforma de dados, serviços serão oferecidos por meio da conexão e do processamento de dados gerados ao longo do ciclo de vida do veículo, promovendo também a criação de um ecossistema aberto em parceria com setores, como logística e hospedagem.

O Grupo Hyundai Motor também afirma que investirá em tecnologias para integrar hardware e software, aprimorando e internalizando competências em mobilidade.

Até 2030, o Grupo planeja investir 18 trilhões de wons (US$ 12,83 bilhões) em um novo Centro Global de Software e acelerar o desenvolvimento de Veículos Definidos por Software.





