BYD terá concessionária em Fortaleza

Bandeira chinesa será a oitava do Grupo Carmais (família Ventura) e a 21a do Grupo, o que oferece um diferencial de solidez para a marca chinesa no Ceará

O Grupo Carmais, leia-se família Ventura, será o operador da marca chinesa BYD no Ceará. Abre a loja em julho, ao lado da pioneira, a Sanauto, na avenida Barão de Studart. BYD, em tradução livre, é Build Your Dreams — Construa seus Sonhos.

O diretor comercial do grupo, Leonardo Dall'Olio, disse ao Blog que o grupo participou de uma seleção nacional. A BYD está iniciando a operação no Brasil. Já trabalha com ônibus elétricos - fabrica em Campinas (SP) desde 2015 -, placas solares e paineis de LED.

Segundo Leonardo, o Ceará é o último estado a entrar na rede na fase um de implantação no País. Em Fortaleza, a chinesa já tinha carros em uso no projeto de compartilhamento de elétricos, há cerca de cinco anos.

Na estreia brasileira, traz um SUV de sete lugares, o TAN, e um sedã de luxo. Custa R$ 515 mil o SUV e R$ 535 mil o sedã. No caso do SUV, sem cerimônia, a marca fala em enfrentar premium alemães, como Audi e-tron e Mercedes-Benz EQC. Ou ainda o Porsche Cayenne E-Hybrid. Ambos oferecem cinco anos de garantia (oito para a bateria). Um Wallbox de 7,2 kW vem nos carros.

No segundo semestre, deverá ter dois híbridos. Um deles deverá ser o BTD Song, por cerca de R$ 270 mil.

A BYD tem experiência com produção de baterias, a alma dos negócios com elétricos. A autonomia prometida para a carga completa (obtida em seis horas na tomada) é de 500 km.

Com a BYD, os ventura chegam à oitava marca e à loja de número 21. Apenas uma delas fora do Ceará - uma Scania no Rio Grande do Norte.

