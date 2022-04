Yamaha anuncia novidades na linha Crosser ABS

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Yamaha apresenta novidades na Crosser ABS, que ganhou novo conjunto óptico, nova lanterna traseira em LED, novo painel digital e uma tomada 12volts junto ao guidão.

Juntamente com as mudanças que deram à nova Crosser, a marca que oferecer um visual mais atraente e tecnológico.

A Crosser está disponível em duas versões, S e Z. A versão S traz um estilo mais urbano, com o para-lama baixo, próximo ao pneu e motor com acabamento em preto fosco, reforçando a pegada esportiva e mais urbana da moto. Já a versão Z traz inspiração do universo off-road, com o para-lama mais alto, que procura dar um visual mais radical e aventureiro.

As versões S e Z da Crosser estarão disponíveis na Rede de Concessionários Yamaha no fim de abril de 2022. A Crosser 150 S tem o preço sugerido de R$ 16.590 + frete, e R$ 17.160 + frete para São Paulo. Já a versão Z, com para-lama alto, o preço sugerido é de R$ 16.790 + frete, e R$ 17.368 para o Estado de São Paulo.

Design

Novo Conjunto óptico - O novo conjunto óptico com luzes de posição e projetor de LED promete mais impacto e eficiência. Ele tem maior amplitude e potência de iluminação, tornando a condução noturna mais segura, além de oferecer maior durabilidade e menor consumo energético.

Nova Lanterna traseira - O design da traseira também é novidade. A nova lanterna, com desenho mais esportivo, é em LED, garantindo maior durabilidade e melhor visibilidade para que vem atrás.

Novo painel - Na Crosser ABS, o painel multifunção é totalmente novo, e, segundo a marca, é o mais completo da categoria. Ele é 100% digital e sua iluminação é em led e o fundo do tipo blackout, contrastando mais as informações no display, facilitando a leitura tanto na pilotagem diurna quanto noturna.

O novo painel conta com a função ECO, indicado para quem busca diminuir os gastos com combustível. Ela indica o momento de pilotagem em que o consumo é menor, auxiliando em uma condução mais econômica.

Há, também, um indicador de marcha, que facilita a condução, marcador do nível de combustível, conta-giros, velocímetro, hodômetro total e dois parciais, relógio e as luzes indicadoras do sistema de ABS, do sistema Blueflex, de funcionamento de sistema de injeção e de piscas, farol alto e neutro.

Performance

Motor - Um dos destaques da Crosser continua sendo o seu motor. Do tipo monocilíndrico arrefecido a ar, com 149cc, é capaz de gerar a potência máxima de 12,2cv quando abastecido com gasolina, e 12,4 cv com etanol.

Ele chama atenção pela robustez mecânica e por seu fôlego, que tornam a pilotagem ágil e divertida, e se destaca pela suavidade no funcionamento com baixa vibração, que se traduz em uma pilotagem mais confortável.

Sua alimentação é feita pelo sistema de injeção eletrônica de combustível BLUEFLEX, que permite o abastecimento com gasolina, etanol, ou mistura de ambos em qualquer proporção. Esse sistema garante ainda baixo consumo, refletindo na melhor autonomia alcançada com o tanque de 12 litros, possibilitando um maior intervalo entre um abastecimento e outro.

Suspensões - Grande parte do conforto oferecido pela Crosser se deve às suas suspensões, capazes de filtrar com eficiência as imperfeições do piso e garantirem suavidade e estabilidade na pilotagem.

Na dianteira, o garfo telescópico tem curso de 180 mm e conta, em ambas as versões, com protetores do tipo sanfona, que protegem o garfo dianteiro de danos causados por impactos de pedras, poeira e outros detritos.

Já na traseira, o sistema é composto por um amortecedor único e seu curso é de 160 mm. Sua fixação na balança é feita por meio de links, que prometem maior conforto e suavidade na absorção de impactos. A principal vantagem desse sistema em uma motocicleta on/off-road é tornar o funcionamento mais progressivo, com um amortecimento que começa macio e fica mais rígido à medida que é mais exigido, minimizando os riscos de que a suspensão chegue ao final de seu curso.

Conforto

Assento – O assento da Crosser é amplo e em dois níveis. Foi desenvolvido para proporcionar mais apoio lombar. Ele está a 850 mm do solo e se destaca pela ergonomia, promovendo acomodação sobretudo no encaixe das pernas junto ao tanque.

Garupa - Para proporcionar mais conforto ao garupa, além do espaço no banco, a Crosser possui apoios para as mãos integrado ao bagageiro – ambos em alumínio, e pedaleira posicionadas para privilegiar uma acomodação mais relaxada, tanto para os braços quanto para as pernas.

Guidão ajustável - Para se adaptar à altura do piloto, a Crosser traz outro diferencial, o guidão é ajustável, que pode ser fixado 15 mm a frente, possibilitando explorar ainda mais sua versatilidade e aumentar a sensação de conforto.

Tomada 12V - A nova Crosser traz a nova tomada 12 volts, localizada junto ao painel. Ela garante a praticidade de recarregar o celular em qualquer momento.

Controle

Chassi - Construído em aço tubular, o chassi do tipo berço semi-duplo que equipa a Crosser foi elaborado para oferecer resistência, leveza e baixo centro de gravidade, garantindo a agilidade e estabilidade que se tornaram umas das características mais marcantes do modelo.

Rodas e pneus - Nas duas versões da Crosser, a “Z” e a “S”, o tamanho das rodas, com diâmetro de 19 polegadas na dianteira e 17 na traseira, somam-se a elementos como a geometria do chassi e o baixo peso para dar à Crosser agilidade, tornando-a capaz de desviar dos obstáculos com rapidez.

Os pneus têm as medidas de 90/90 - 19 M/C 52P na dianteira, e 110/90 - 17 M/C 60P na traseira.

Freio ABS - A Crosser se destaca por trazer, como item de série, a tecnologia do freio ABS na roda dianteira, oferecendo maior controle em emergências, como piso escorregadio e outras condições de baixa aderência.

Seu conjunto de freios é potente e progressivo, capaz de frenagens em curtos espaços. Na dianteira o sistema é composto por um disco de 245 mm e uma pinça de duplo pistão, e na traseira, por um disco de 203 mm e pinça de um pistão.

