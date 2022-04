Peugeot registra alta de 122% em vendas

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Peugeot soma 9.841 unidades emplacadas nos três primeiros meses do ano. O resultado representa um aumento de 122%, em comparação a 2021. No mês de março, a marca respondeu por 3.092 veículos vendidos com 2,3% de participação de mercado.

Com esses números, a montadora está no TOP 10 na lista das que mais vendem no Brasil, além de ser a marca com maior crescimento percentual registrado no período dentro do segmento automotivo do País.

Em março, a Peugeot alcançou também o marco de mais de 25 mil unidades emplacadas do Peugeot 208, desde seu lançamento em setembro de 2021. O modelo atualmente comercializado em versões com motorização 1.6 FLEX e Elétrico, contém um design diferenciado e opções de pacotes de itens de série, além dos Peugeot i-COCKPIT ®3D e Driver Assist.

Em março foram comercializadas 2.307 unidades do veículo na versão flex, que totalizam 6.184 no acumulado do ano, de janeiro a março de 2021. O hatch esportivo da marca é o 3º colocado no segmento B-Hatch com motor superior a 1.0.

"Os recordes de vendas e os bons resultados deste início de ano, reforçam nosso grande trabalho realizado pela Marca com a Rede de Concessionários. São respostas à nossa sólida estratégia de crescimento da Peugeto no Brasil, focada na experiência e satisfação do consumidor. Seguimos com ótimas performances de vendas, mesmo em um mercado muito desafiador”. André Montalvão, head de operações comerciais Peugeot Brasil.

