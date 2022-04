Nova Strada e Mobi estão no pódio de março da Fiat

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Fiat anuncia que terminou o mês de março na frente do ranking de vendas do mercado nacional ao comercializar 28.981 unidades, uma vantagem de aproximadamente 10 mil carros para a concorrente mais próxima, de acordo com a montadora. Com isso, conquistou 21,4% de market share e, segundo a marca, são 15 meses consecutivos na liderança do mercado.

O destaque de vendas é Nova Strada, que fechou março em primeiro lugar com 7.567 emplacamentos (5,6% de participação total de mercado e batendo seu próprio recordo histórico no segmento, com a marca de 98,7% de share).

O bom resultado da Fiat conferiu ao subcompacto Mobi o terceiro lugar no ranking: foram 6.581 emplacamentos (4,9% de market share). Entre os 10 veículos mais vendidos do País em março, a marca também colocou a picape Toro na 8ª posição (4.442 unidades e 3,3% de market share). Além destes destaques, o SUV Pulse, mais recente lançamento da Fiat, emplacou 3.650 unidades, o que corresponde a 10,5% de participação em sua categoria.

Durante o mês de março, a ação de vendas com a rede de concessionárias "Grande Chance Fiat" promoveu a redução do IPI em dobro. Assim, além de a Fiat aplicar a redução integral do imposto no último mês em seus veículos, o consumidor encontrou um desconto adicional ao preço final dos modelos. O resultado obtido foi de mais de 7 mil veículos vendidos no mês.

“Essa ação demonstrou mais uma vez a nossa capacidade de engajar a rede de concessionárias, em um trabalho conjunto, para oferecer ótimos negócios ao consumidor, que tem na marca um portfólio de produtos extremamente moderno e competitivo atualmente”, comentou Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat para América do Sul (brand e comercial).

O executivo também destacou a revelação do Pulse Abarth no Big Brother Brasil dia 13 de março. Junto à exibição do modelo, a Fiat lançou a plataforma digital, que contou com 80 mil acessos já em seu primeiro dia no ar. “Estamos muito felizes com o engajamento do público, pois são consumidores interessados no futuro modelo. A plataforma digital exclusiva, que proporciona interação com esses potenciais clientes, é parte importante da estratégia de lançamento da marca Abarth no Brasil, que deverá ocorrer no último trimestre do ano”.

Ao fim do primeiro trimestre, a Fiat reforça sua liderança no maior mercado da América do Sul ao somar mais de 79 mil emplacamentos (21% de market share), uma diferença de cerca de 29 mil carros sobre a segunda colocada. A Nova Strada, que foi o veículo mais vendido de 2021, um feito inédito para uma picape, caminha para repetir o resultado neste ano, já que lidera o acumulado de emplacamentos até o momento com 21.693 unidades.

Em termos de segmento de mercado, a Fiat mantém seu domínio na liderança de hatches (27,9%), picapes (54,1%), e van (43,8%). Esse resultado se repete nos números consolidados do ano até o momento. A marca afirma que também se destaca tanto no varejo quanto em vendas diretas, liderando em ambos os canais no trimestre.

