Jeep apresenta Compass 4xe híbrido; veja fotos

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Jeep anuncia a chegada do Compass S 4xe híbrido plug-in. O SUV eletrificado apresenta motores, que permitem uma potência combinada de 240 cv, com 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, consumo urbano de 25,4 km/l e possibilidade de rodar quase 50 km de forma 100% elétrica, com recarga em menos de duas horas.

O Compass 4xe (pronuncia-se “four by e”) é o primeiro fruto de uma série de produtos eletrificados que a Jeep reserva para o Brasil. O modelo inclui sistema de tração nas quatro rodas, com quatro modos de condução, HDC (controle eletrônico de descidas) e função 4WD Lock e 4WD Low. Entre os principais equipamentos de série há frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa com correção e farol alto automático.

“Com o novo Compass 4xe, a Jeep inicia um novo momento no Brasil, com foco na eletrificação, mas sem abrir mão da performance e capacidade off-road que sempre fizeram parte de nossa história. O uso da tecnologia híbrida plug-in dá aos nossos clientes uma versatilidade superior, permitindo, por exemplo, rodar com o carro sem gastar uma gota de combustível por até 44 km. No entanto, ele também pode usar o modo e-Save, recarregando a bateria enquanto o motor térmico atua. Assim,é possível ter a liberdade de ir muito mais longe com um Jeep e ainda curtir todos os sons da natureza em qualquer aventura usando o modo elétrico, com silêncio quase absoluto do veículo. Esses são diferenciais para quem busca o contato com a natureza e não abre mão da sustentabilidade. Vale destacar ainda a economia de combustível que o proprietário pode ter: é possível economizar mais de 120 litros de gasolina por mês considerando o uso em modo elétrico dentro do máximo da autonomia e consumo médio. Com tudo isso, o lançamento da plataforma 4xe é um importante passo da Jeep para que a marca se torne referência em tecnologia premium ecofriendly”, comenta Alexandre Aquino, diretor do Brand Jeep para a América Latina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Compass 4xe será oferecido na versão Série S, a mais completa da gama do modelo, que não inclui opcionais e não tem cobrança de cor do veículo. Ele está disponível a partir de hoje, 4 de abril, em 40 concessionárias do Brasil.

“A venda e pós-venda dos modelos eletrificados são únicos e trabalhamos em parceria com nossa rede para que o cliente tenha uma ampla assistência desde seu primeiro contato com o novo Compass 4xe híbrido plug-in. Nossos clientes, inclusive, poderão recarregar gratuitamente seu veículo nas concessionárias. Nossa rede investiu em capacitação e equipamentos, atendendo à rigorosa legislação em torno da manutenção de veículos eletrificados. Além de contar com uma ampla rede de apoio, nossos clientes também terão a segurança da garantia exclusiva de cinco anos para a bateria de tração (bateria de alta tensão e sistemas elétricos do modo híbrido), que complementa a proteção completa de três anos oferecida em todos os modelos Jeep”, afirma Everton Kurdejak, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil.

Design

O time de Design da Jeep criou quatro cores exclusivas: Prata Glacier, Preto, Branco Alpine e Azul Shade. A cor azul também está presente em torno dos badges “Jeep” e “Compass” no capô, portas dianteiras e porta-malas. Na traseira também fica o logotipo “4xe”, que tem a última letra pintada também em azul para reforçar a presença da tecnologia híbrida plug-in no modelo. O Compass 4xe também oferece faróis com design full LED.

Por dentro, a cabine do novo Compass recebeu costuras contrastantes, que ajudam a adornar o painel com quadro de instrumentos full digital de 10,25 polegadas e sistema multimídia Adventure Intelligence de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio. Outra diferença no interior é a presença de novos comandos ao redor do motorista, para ajustar o trem de força eletrificado do Compass 4xe híbrido plug-in.

Além dos botões adicionais, o Compass 4xe possui uma segunda tampa, no para-lama traseiro esquerdo, destinado ao conector de recarga. Ele é do padrão europeu Type 2, o mais comum no Brasil, e possui luzes indicativas sobre o nível de carga da bateria. Rodas de liga-leve de 19” em gloss black e teto-solar panorâmico Command View completam as novidades.

Motorização

O novo Compass 4xe híbrido plug-in usa o motor T270 turbo, que nessa configuração é movido a gasolina e alcança 180 cv de potência e 270 Nm de torque. Ele é acoplado a um câmbio automático de seis marchas e auxiliado por um motor elétrico, que também cumpre a função de gerador. Esse conjunto gera tração no eixo dianteiro e também produz eletricidade para as baterias.

No eixo traseiro fica o segundo motor elétrico, capaz de gerar 60 cv e 250 Nm de torque — que está disponível em qualquer rotação. Esse conjunto compacto é conectado diretamente ao eixo traseiro, permitindo que o Compass 4xe híbrido plug-in mantenha a tração nas quatro rodas ao mesmo tempo em que dispensa o cardã. A gestão eletrônica garante que o veículo tenha tração nas quatro rodas sempre que necessário. Se a bateria estiver com baixa carga, o motor dianteiro gera energia elétrica para ser enviada ao conjunto traseiro, o que assegura o máximo de performance e aderência em qualquer circunstância.

Parte do espaço originalmente destinado ao cardã é ocupado pela bateria de alta tensão, que também fica sob os bancos traseiros. A bateria tem tensão de 400 Volts, refrigeração independente e possui inversor de corrente integrado. O conjunto fica dentro de um invólucro metálico que serve como proteção contra elementos externos, incluindo imersão na água. As baterias têm capacidade total de 11,4 kWh, possibilitando uma autonomia 100% elétrica de até 44 quilômetros.

Pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o Compass 4xe híbrido plug-in alcança um consumo urbano de 25,4 km/l, com autonomia de 927 quilômetros. Na rodovia, pelos mesmos padrões, o consumo é de 24,2 km/l. Com potência combinada de 240 cv, o 0 a 100 km/h é cumprido em somente 6,8 segundos, com velocidade máxima de 206 km/h.

Modos de condução

O Compass 4xe híbrido plug-in oferece quatro modos distintos de condução, que ajustam parâmetros como mapa da troca de marchas, resposta do acelerador e assistência da direção elétrica. No modo Auto, o carro faz todo o trabalho: ele analisa continuamente dados como velocidade, inclinação e aderência para entregar a melhor performance e eficiência.

O modo Snow (neve) é voltado para condução em pisos muito escorregadios, adequando o conjunto mecânico para situações de baixíssima aderência. No modo Sand/Mud (areia/lama), o Compass 4xe fica pronto para encarar trilhas enlameadas ou com piso macio. O programa Sport é para quem quer aproveitar o máximo dos 240 cv de potência combinada e a estabilidade da suspensão independente nas quatro rodas com tração 4x4.

Os diferentes modos de condução são complementados pelas opções 4WD Lock, 4WD Low e HDC (assistente de descida), que ampliam ainda mais a capacidade off-road do Compass 4xe híbrido plug-in. Sua agilidade no fora-de-estrada é a melhor do segmento, pois o tempo de resposta do motor elétrico é muito superior, permitindo o envio de mais força às rodas traseiras mais rápido do que em um veículo convencional. O conjunto híbrido plug-in também deu ao Novo Compass uma capacidade de reboque de até 600 kg (nas versões do Novo Compass com motor T270 turbo flex ou TD380 turbo diesel são 400kg).

Além dessas configurações, o Compass 4xe inclui duas funcionalidades exclusivas: Electric e e-Save, que se somam ao modo Hybrid padrão. Cada uma delas têm funções específicas:

- Electric: Neste modo, o Compass 4xe irá utilizar somente o motor elétrico traseiro, possibilitando uma condução 100% livre de emissões. Com essa configuração é possível acelerar a até 130 km/h e rodar 44 quilômetros, o suficiente para cumprir a rota diária urbana de muitos clientes. O motor térmico só entrará em ação caso o motorista pise fundo no acelerador ou se a bateria chegar ao nível mínimo de carga.

- e-Save: Essa configuração tem dois modos de funcionamento e permite manter ou mesmo carregar a bateria usando a própria força do motor térmico. No modo passivo, o e-Save mantém o nível de carga da bateria, permitindo que você tenha acesso à propulsão 100% elétrica em um momento futuro. Quando o e-Save passivo está ativado, a central eletrônica usa a frenagem regenerativa e o motor térmico para evitar que a bateria saia do nível de carga atual. O e-Save também possui o modo ativo, que usa o motor elétrico acoplado ao conjunto à combustão para carregar a bateria sem que o motorista precise se preocupar em encontrar uma estação de recarga. No modo e-Save ativo a bateria pode ser recarregada automaticamente até chegar a 80%.

Frenagem regenerativa

O sistema híbrido plug-in permite que o Compass 4xe aproveite ao máximo outro recurso dos motores elétricos: a frenagem regenerativa. Ao pisar no freio de forma suave, o gerenciamento eletrônico usa os próprios motores elétricos para gerar eletricidade. Dessa forma, além de recarregar a bateria, é possível reduzir a velocidade do veículo sem a necessidade de acionar os freios a disco tradicionais.

Esse comportamento pode ser intensificado ao acionar o botão e-Coasting próximo ao sistema multimídia. Ao ser ativado, ele amplia a regeneração de energia em desacelerações, sempre que o acelerador é aliviado. O e-Coasting tem dois modos de funcionamento, suave e intenso. Este último aumenta ainda mais a transformação de energia cinética em elétrica nas desacelerações, permitindo até, em alguns casos, que seja possível dirigir o Compass 4xe sem pisar no freio. Caso o motorista freie de forma mais forte ou a frenagem autônoma de emergência (AEB) identifique o risco de colisão, os freios a disco nas quatro rodas são acionados normalmente.

Recarga

A possibilidade de recarregar o veículo na casa do cliente é outro diferencial do Compass 4xe. É possível repor a energia da bateria de duas maneiras. A primeira é usando o carregador doméstico portátil incluso no modelo e conectado a uma tomada de 110V/220V de três pinos. Assim, o Compass 4xe é recarregado entre quatro e 20 horas, de acordo com a tensão escolhida. Os clientes também podem optar por um carregador de parede (Wallbox) da Weg ou EnelX (ambos homologados pela marca). O aparelho dispensa instalação trifásica e tem potência de 7,4 kW, possibilitando a recarga completa em 100 minutos no modo mais rápido ou em nove horas no mais lento. O primeiro cliente que comprar o Compass 4xe em cada ponto de venda ganhará o carregador Weg. Os demais consumidores podem adquirir o Wallbox diretamente nas concessionárias Jeep.

O cliente também pode programar o carregamento para o horário em que a tarifa for mais barata. Dessa forma, é preciso acionar o botão de recarga programada ao lado do conector do veículo para que a reposição de energia ocorra somente no horário programado, evitando gastos desnecessários. O agendamento da recarga pode ser feito pelo sistema multimídia ou por meio do smartphone no aplicativo conectado à plataforma Adventure Intelligence.

Essas soluções são completadas por uma parceria da Jeep com a Estapar. Todos os clientes do Compass 4xe híbrido plug-in terão recarga gratuita em diversas Ecovagas da empresa em estacionamentos em todo o país, pagando apenas o valor da estadia no estacionamento sem custo adicional de recarga. Novos pontos de carregamento estarão disponíveis em breve com benefícios especiais aos clientes Jeep em áreas de maior frequência, como regiões com muitos restaurantes, rodovias, condomínios e centros empresariais.

Tecnologia e segurança

O novo Jeep Compass 4xe híbrido plug-in chega ao mercado com oferta de equipamentos. A versão S não terá opcionais. Entre os destaques, traz teto-solar panorâmico Command View, faróis com facho alto automático, assistente de estacionamento semi autônomo, sistema ADAS com controlador de velocidade adaptativo, alerta de mudança de faixa com correção, leitor automático de placas, alerta de veículo no ponto cego e frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, ciclistas ou motociclistas. Para completar, vem ainda com sete airbags.

O pacote avança com o sistema de visão 360 graus exclusivo do Compass 4xe: usando câmeras posicionadas sob os retrovisores, na grade do radiador e na tampa do porta-malas, o motorista pode ter uma visão panorâmica ao redor do carro. Além de facilitar manobras, o recurso é extremamente útil no off-road, permitindo a visualização de obstáculos mesmo em trilhas fechadas e inclinadas.

Quem é fã de música poderá aproveitar o sistema de som premium Alpine com 8 alto-falantes, subwoofer e 506 Watts de potência, também presente apenas no Compass 4xe. A segunda fileira de bancos conta com uma saída de ar-condicionado exclusiva no console central, dois conectores USB (sendo um do tipo C) e assentos tripartidos, ampliando a versatilidade para quem precisa transportar os mais diferentes volumes no porta-malas e cabine.

A central multimídia Adventure Intelligence de 10,1 polegadas tem integração com Android Auto e Apple Carplay sem fio. Além disso, o Compass 4xe traz quatro conectores USB, incluindo dois do tipo C, para recarga de smartphones. Os que estão localizados no painel ainda possuem ligação com a central multimídia.

Graças à conexão via internet integrada ao veículo, o motorista pode consultar a autonomia, checar detalhes do consumo, programar e ver o tempo de recarga e até ativar o ar-condicionado à distância a partir de um smartphone ou usando a assistente virtual Alexa. Vale ressaltar que o primeiro 4xe da Jeep no Brasil vem com Alexa in Vehicle, assim como o sofisticado Jeep Commander. A plataforma conectada Adventure Intelligence recebeu ainda mais recursos especialmente voltados à eletrificação:

- Recarregue Agora: permite iniciar automaticamente a recarga se o seu veículo já estiver plugado em uma estação de recarga, com o toque em único botão (smartphone, smartwatch ou central multimídia)

- Programação de Recarga: permite definir uma agenda escolhendo a data e o horário de início e término da recarga, dia da semana e a recorrência.

- Programação de Climatização: é possível definir uma agenda escolhendo a data e o horário de início do seu percurso, dia da semana e a recorrência.

- Telas do Veículo Híbrido: o cliente pode obter o melhor controle do seu veículo com informações como Preferências de recarga (manutenção de carga da bateria ou recarga através do motor térmico), Cronograma de recarga (planejamento do cronograma de recarga no período mais conveniente), Fluxo de energia (mede o uso/saída atual de energia para o motor, bateria e clima em quilowatt) e Histórico de direção (geração de relatório diário em km rodados do modo de condução elétrico x modo de condução híbrido).

- Configurações de nível de recarga (apenas na central multimídia): permite escolher entre cinco diferentes níveis de recarga relacionadas a cinco distintos tipos de correntes e, assim, cinco potências de cargas associadas.

O Compass Série S 4xe também vem com Cart, a plataforma de e-commerce da Stellantis. Além da parceria com Conectcar, que traz para os clientes Jeep 12 meses de isenção de mensalidade ao ativarem o adesivo instalado no pára-brisas, um diferencial no caso dos modelos Jeep 4xe é a funcionalidade de “encontrar carregadores” dentro da busca por pontos de interesse (POI). Com isso, é possível buscar - pela central multimídia - os postos de recarga nas proximidades, baseado na localização do veículo. Se disponível, é possível verificar informações sobre a estação, tempo necessário para a recarga, nível de bateria alcançado e horário de funcionamento. Além disso, o cliente pode traçar uma rota até a estação.

Revisões

As revisões do Compass 4xe devem ser realizadas a cada 15 mil km. Os valores são de R$ 652 para a primeira (15 mil km), R$ 1.056 para a segunda (30 mil km), R$ 652 para a terceira (45 mil km), R$ 1.982 para a quarta (60 mil km) e R$ 890 para a quinta (75 mil km). Vale dizer que os preços são muito competitivos em relação aos planos de revisões do mercado nesse segmento.

O primeiro Jeep 4xe do Brasil tem ainda condições especiais para compras realizadas junto ao Jeep Bank no lançamento (válidas até dia 30 de abril). Os clientes podem optar pelo plano linear com condições diferenciadas a partir de 30% de entrada e carência até 180 dias para o pagamento da primeira parcela do financiamento ou pelo plano sazonal em 36 meses com 50% de entrada e 6 pagamentos semestrais. Além disso, há taxas competitivas para os planos lineares (de 1,27% a 1,49% de acordo com o percentual de entrada e o número de parcelas) e taxas especiais para o Next Jeep, plano de financiamento com recompra garantida e benefícios da marca, que variam de 1,29% à 1,49% (também dependendo do percentual de entrada e do número de parcelas).

Importado da Itália, o novo Jeep Compass S 4xe híbrido plug-in tem preços sugeridos de R$ 349.990 para todo o Brasil (exceto São Paulo) e R$ 360.887 para o estado de São Paulo.

Veja fotos:

Tags