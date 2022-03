Nova Montana é confirmada para 2023

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Nova Montana está em desenvolvimento e deve chegar às concessionárias Chevrolet em 2023. A montadora promete estrear um conceito inédito de picape.

“A Nova Montana vai surpreender o mercado com diversas inovações, a começar pelo design inteligente. A cabine aproveita melhor o espaço interno para oferecer mais conforto aos ocupantes enquanto a caçamba vai estrear tecnologias que proporcionam inclusive maior versatilidade”, descreve Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul.

A marca mostrou em tempo real nos últimos meses a evolução da transformação da fábrica de São Caetano do Sul (SP) para poder produzir a Nova Montana. Os vídeos da primeira temporada da websérie estão disponíveis na página da General Motors South America no LinkedIn.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Nova Montana será o próximo integrante da nova família de veículos globais da Chevrolet, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker. No caso da Nova Montana, ela deverá se diferenciar, entre outros aspectos, pelo maior porte, com dimensões que a colocam no segmento das picapes médio-compactas.

O produto chega para complementar a linha de picapes Chevrolet na região, a fim de ampliar a presença da marca no segmento e contribuindo para o fortalecimento de outros produtos estratégicos para a empresa no mercado, como a S10.

Tags