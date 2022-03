Franquia de filmes 007 é homenageada pela Land Rover

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O design do Defender 90 ganhou uma pintura preta e dourada, usada nos detalhes do modelo, incluindo o logotipo com a escrita "007 60th" no teto e nas laterais

O ano de 2022 marca o 60º aniversário da franquia de filmes de James Bond e a data é celebrada pela Land Rover, parceira da série de filmes.

Para comemorar, a montadora participa do Bowler Defender Challenge 2022 com um Defender 90 adaptado para o terreno e adversidades do rally, com Mark Higgins, motorista dublê nos filmes de Bond, no volante competindo na etapa Norte do País de Gales, neste sábado, 26 de março.

Higgins participou de quatro filmes de James Bond (Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e Sem Tempo para Morrer) como piloto de acrobacias, além de ser três vezes campeão britânico de rally. Com sua participação no Bowler Defender Challenge 2022, ele faz seu retorno às competições off-road ao lado da copilota Claire Williams.

O novo Defender é um dos modelos que protagonizam as perseguições do mais recente filme 007 – Sem Tempo para Morrer (2021), o que faz do modelo a escolha para que Mark Higgins participe da competição. Além das adaptações técnicas que reforçam a robustez da versão rally, o design do Defender 90 também ganhou uma pintura preta e dourada, usada nos principais detalhes do modelo, incluindo o logotipo com a escrita "007 60th" no teto e nas laterais.

"O Novo Defender é um veículo resistente e capacitado e eu o vi fazer acrobacias realmente desafiadoras enquanto estava no set de Sem Tempo para Morrer. Com as otimizações feitas pela equipe da Bowler e com Claire ao meu lado, estamos confiantes de que podemos ter um fantástico resultado", diz Mark Higgins,

O veículo usado é um Defender 90 Bowler alimentado pelo motor P300 Ingenium powertrain. Ele apresenta uma série de modificações de segurança, incluindo uma gaiola rolante completa, melhor refrigeração para o motor e para o transmissor, escapamento esportivo e novo spoiler de teto traseiro. Outras melhorias incluem rodas Bowler de 18 polegadas reforçadas com pneus all-terrain e um sistema de amortecimento com estruturas modificadas com novas molas específicas para aumentar a estabilidade.

"Para celebrar a longa associação da Land Rover com a franquia Bond, nosso próprio agente especial mostrará a durabilidade e a capacidade all-terrain do Defender com um destaque especial para o design comemorativo 007", comenta Finbar McFall, diretor de marca da Land Rover.

Parceria Land Rover e Bowler Motors - Em 2021, a Bowler e a Land Rover anunciaram o Defender 90 customizado para o uso off-road. Este ano será realizado o Campeonato Bowler Defender Challenge, com sete rodadas realizadas no Reino Unido. Ao todo, serão 12 vagas disponíveis para a competição, com cada equipe competindo em idênticos Defenders preparados pela Bowler. Entre os participantes estarão tanto competidores veteranos quanto para participantes que não possuem experiência em competições.

Àqueles com pouca ou nenhuma experiência, a Bowler oferecerá treinamento e suporte para obterem a licença necessária antes de passarem às rodadas oficiais do campeonato. O foco do evento será promover um ambiente divertido que estimule o desenvolvimento de habilidades de direção e competição. O calendário da competição passará por diversos locais do Reino Unido e cada time estará equipado com um Bowler Defender Challenge.

