Chevrolet lista tendências em acessórios automotivos para 2022

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Chevrolet aponta as principais tendências em acessórios para 2022 e anuncia produtos que chegarão às concessionárias.

No ano passado, a marca registrou crescimento acima de 20% no ticket médio de compra de acessórios originais. Parte deste incremento vem da comercialização de produtos voltados para a personalização e proteção do veículo, que têm atraído não só de quem adquire um zero-quilômetro, mas também os proprietários de carros usados que buscam modernizar ou uma conservação mais longeva para o bem.

O maior percentual de viagens feitas por automóveis e o aumento da procura por atividades que são praticadas em locais off road têm estimulado a venda de acessórios relacionados à esportividade e transporte de carga, por exemplo.

“O mix de vendas de acessórios automotivos assim como o incremento da procura por itens de segurança e personalização acompanham as mudanças de hábito do consumidor e as movimentações do mercado em função da pandemia”, diz Luis Felipe Teixeira, diretor de peças e acessórios da GM.

Para o executivo, a maior preocupação do consumidor com a segurança é outro fator motivador para o aumento da procura por itens originais. “Os acessórios Chevrolet são desenvolvidos juntamente com o veículo, considerando todas as tecnologias disponíveis para o produto. Caso o dono de um Tracker com banco de tecido queira colocar um revestimento premium, ele vai ter a certeza que o acionamento do sistema de airbag lateral, que fica no encosto, não sofrerá interferência. O mesmo vale para quem busca um novo jogo de rodas. Os itens homologados pela marca são projetados para manter a dinâmica, performance e até a eficiência energética do automóvel.”

Abaixo, uma lista de tendências em acessórios automotivos para 2022, de acordo com o time de especialistas da Chevrolet.

Novo por mais tempo - Os acessórios originais que protegem o veículo ganham mais espaço e são os campeões de vendas. É o caso dos tapetes de PVC e carpete, além do protetor de cárter homologados pela montadora – uma chapa de aço instalada sob o carro com a missão de servir como um escudo extra para o motor. Travas antifurto de rodas, soleiras e frisos de porta também são itens muito buscados por proprietários que desejam manter o carro com aspecto de novo por mais tempo. Outros produtos, incluindo sistemas eletrônicos de segurança ofertados como acessório, como câmera de ré e sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, também seguem em alta e ampliam a segurança dos ocupantes e dão mais praticidade ao motorista.

Os acessórios automotivos originais de fábrica podem ser inclusos na cobertura do seguro e ter seu pagamento diluído junto ao financiamento do veículo, desde que constem na nota fiscal.

Picape com mil e uma utilidade - As picapes são os modelos mais customizados da linha Chevrolet. Ao todo, são mais de 50 itens originais à disposição, seja para o trabalho ou para o lazer.

De acordo com a marca, os acessórios que seguirão em alta são os estribos laterais, santo-Antônio, protetor de caçamba, além das ponteiras de escapamento, rack de teto e suporte para bicicletas. Outra tendência são os itens que deixam o veículo com visual mais aventureiro, como a linha de acessórios lançados recentemente com a S10 Z71.

Mais viagens de automóvel - A Chevrolet lança o “premium sound by JBL”, que consiste num subwoofer ativo, tipo de alto falante capaz de dar profundidade à reprodução das músicas. O acessório pode ser aplicado em toda nova linha de carros da marca.

Outro acessório buscado por viajantes é a porta USB traseira, com duas entradas, pensada na comodidade do passageiro do banco de trás dos carros equipados com Wi-Fi nativo. Além disso, estão disponíveis itens funcionais para viagens, como rack de teto, bandeja de porta-malas e redes de porta-objetos.

Pet a bordo - Pensando nos motoristas que dirigem acompanhados dos pets, a Chevrolet apresenta acessórios para animais de estimação. Um dos principais é a cadeirinha de banco, com design e acabamento diferenciados e proteção do veículo contra arranhões, pelos e marcas de patinhas.

Há, também, as caixas de transporte (pequena ou média) e o extensor do cinto de segurança – toda a linha atende as leis de trânsito. Destaque para a capa de banco com tecido maleável e impermeável, que se adapta à movimentação do pet. Esse acessório conta ainda com uma proteção lateral para a porta, que garante a integridade do veículo contra outros tipos de sujeiras também.

Personalização - Desde os carros de entrada até as versões premium, todos podem ser estilizados seja em seu exterior e interior. A Chevrolet oferece pacotes de acessórios que possibilitam criar uma personalização “temática”, com itens que mudam significativamente o visual do veículo. Dentre os principais pacotes, destacam-se o Sport, Elegance, Adventure e Protection para o Onix.

Além de serem concebidos pelo time de designers para harmonização com o estilo do veículo, os pacotes de acessórios também costumam ser mais vantajosos economicamente para consumidor.

