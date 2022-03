Volvo C40 é 100% elétrico por R$ 419.950

Lançamento da Volvo tem no preço o seu principal limitador. O modelo traz dois motores elétricos e autonomia anunciada de 400km. O POVO testou em percurso realizado entre a Cidade do México e uma estância a cerca de 150 km da Capital

O Volvo C40 está lançado. O modelo 100% elétrico suporta carga de até 150 kW, o que garante encher a bateria rápido. Coisa de hora e pouco - desde que o carregador seja capaz. O POVO testou o modelo no México, onde a montadora de origem sueca escolheu apresentá-lo oficialmente ao Brasil e outros países da América Latina. O preço não é um atrativo, R$ 419.950. No test-drive - que em breve você lê e vê aqui no portal, além de ouvir nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri - ficou a certeza de que o carro tem no valor o seu maior defeito.



A autonomia é de 400km. Tipo um pouco mais do que Fortaleza-Iguatu. Imaginando o percurso, é como se você tomasse a estrada e só parasse no posto para xixi e água gelada. A Volvo sabe que as pessoas ainda muito cismadas com a ideia de depender de uma rede em condições de suprir a demanda. Por esta razão, repete que a carga do modelo é feita sobretudo no domicílio.

A montadora tem um plano de expansão da rede de pontos de atendimento. Faz a parte dela ao tempo em que as concorrentes também. Por ora, tudo grátis. Por ora. No Brasil, por ser proibido vender energia não sendo concessionário, como a Enel, o mercado criou uma jabuticaba. Cobra pela vaga e oferece a tomada. Um gambiarra - não elétrica, legal.

O C40 nem botão de ignição tem. Basta ter a chave presente. A chave presencial exige apenas que o nobre condutor pise no freio e escolha D - para ir adelante (estamos no México) ou o R para engatar a ré. Para estacionar, aperta o P de sempre.

Na estrada, o torque chamou muito a atenção no teste. Ele tem de sobra. Não há ultrapassagem tensa. A resposta é imensa. Explica-se. O Volvo C40 Recharge traz dois motores elétricos P8 AWD (All Wheel Drive). Juntos, geram soberbos 408 hp de potência e 660 N.m de torque.

O carro da Volvo permite a instalação de apps, vinculando a uma conta Google. Assim, mudando o motorista, tecla-se a senha e as configurações passam a ser da nova senha.



Ficha Técnica – Volvo C40



Preço: R$ 419.950

Motores: dois de 204 cv

Câmbio: automático

Tração - integral

Direção: elétrica, 2,7 voltas, 11,4 m

Suspensão: McPherson (dianteira) e multilink (traseira)

Freios: disco ventilado (dianteiro), disco sólido (traseiro)

Pneus: 235/45 R20 (dianteiro), 265/40 R20 (traseiro)

Dimensões - 443,1 cm; largura, 185 cm; altura, 158,2 cm; entre-eixos, 270,2 cm

Peso - 2.185 kg

Aceleração: 0 a 100 km/h, 4,7 s

Velocidade máxima - 180 km/h

Capacidade da bateria (KWh) - 78

Capacidade do porta-malas - 413 litros

Como não tem motor a combustão, o C40 prescinde do espaço debaixo do capô e este se torna espaço para bagagem (Foto: JOCÉLIO LEAL)



O C40 tem dois aerofólios traseiros que melhoram a aerodinâmica e marcam diferencial estético ante o XC40 (Foto: DIVULGAÇÃO)



O POVO participou do test drive entre o bairro de Polanco, na Cidade do México, e a Hacienda Santa Inês, uma estância de 1580, a cerca de 150km da Capital: modelo tem autonomia de 400km com a carga máxima da bateria (Foto: JOCÉLIO LEAL)







