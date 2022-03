Mercedes-Benz apresenta ônibus elétrico para o Consulado da Alemanha

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Mercedes-Benz do Brasil recebeu a visita de Thomas Schmitt, Cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, e de Joseph Weiss, Cônsul-geral adjunto. O encontro foi realizado na fábrica São Bernardo do Campo (SP) para apresentação do eO500U, primeiro chassi de ônibus elétrico Mercedes-Benz no País, que simboliza a entrada da marca na era da eletromobilidade em veículos comerciais no Brasil.

O inédito veículo, que chegará ao mercado ainda em 2022, foi apresentado aos visitantes por equipes de Desenvolvimento e Produção, que realizaram demonstrações e também test-drive dentro da própria fábrica.

A produção de chassis de ônibus, na fábrica de São Bernardo do Campo, está sendo preparada para o novo produto. “Os conceitos da Indústra 4.0 na nossa Empresa resultaram em flexibilidade de montagem de vários modelos numa mesma linha. Com isso, ganhamos tempo na preparação para eO500U, fazendo apenas as adequações específicas de um veículo elétrico”, diz Sérgio Magalhães, diretor-geral de Ônibus América Latina. “Também estamos em estágio avançado de treinamento da equipe de colaboradores para o ônibus elétrico, que requer conhecimentos próprios de segurança na montagem. Para isso, contamos com a expertise de colegas da Daimler Truck e do Senai”.

“O mercado aguarda com grande expectativa pelo chassi de ônibus elétrico Mercedes-Benz a partir do segundo semestre”, ressalta Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Já temos 100 encomendas programadas para entrega entre o final de 2022 e início de 2023, trazendo a solução da marca para a eletromobilidade no País”.

“Ficamos muito felizes pela oportunidade de visitar a fábrica da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo. Estamos impressionados pelo nível tecnológico do novo chassi de ônibus elétrico eO500U. Temos certeza de que se trata de um veículo que conquistará o mercado brasileiro e da América Latina, e de que esses países serão bem preparados para recebê-lo com toda a assistência da Mercedes-Benz”, declara Thomas Schmitt, Cônsul-geral da Alemanha.

O primeiro veículo comercial elétrico da Mercedes-Benz do Brasil

Com o eO500U, apresentado ao mercado em agosto de 2021, a Mercedes-Benz do Brasil destaca ser o primeiro chassi de ônibus elétrico. Trata-se de um veículo urbano desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira com foco na realidade da mobilidade e do transporte de passageiros. O modelo foi testado também na Alemanha, onde contou com a expertise da Daimler em ônibus elétricos.

“Nossa decisão estratégica de apresentar uma solução em eletromobilidade primeiramente em ônibus, mais especificamente no segmento urbano, foi pensando no coletivo e no cenário das cidades. Nós temos experiência de 65 anos no Brasil, sempre oferecendo novas tecnologias para o transporte. Agora, alinhado às demandas de clientes e da sociedade, acrescentamos a tecnologia elétrica ao nosso universo de multissoluções”, afirma Roberto Leoncini. “Assim, a operação brasileira se alinha à estratégia global da Daimler Truck de práticas de ESG – sigla em inglês que representa ações de Meio Ambiente (Enrivonmental), Ações Sociais (Social) e Governança Corporativa (Governance). “Esse é apenas o primeiro passo da Mercedes-Benz do Brasil rumo ao mundo da eletromobilidade. Nossas atenções e estratégias visam o presente e o futuro. Por isso, estamos cientes dos desafios que teremos pela frente”.

Investimento de R$ 100 milhões no chassi de ônibus elétrico

Para que os benefícios tecnológicos aplicados à mobilidade urbana sejam agregados ao desenvolvimento social e econômico das cidades é imprescindível que o Brasil e a América Latina também preparem sua infraestrutura para a operação dos veículos elétricos.

De sua parte, a empresa destinou cerca de R$ 100 milhões ao projeto do eO500U, dentro do atual ciclo de investimentos que soma R$ 2,4 bilhões no Brasil, de 2018 a 2022.

Linha de ônibus O 500 ganha o primeiro modelo elétrico

O chassi eO500U é um modelo Padron 4x2 da linha O 500. Com piso baixo, poderá receber carroçarias de até 13,2 metros de comprimento. Sua autonomia chegará a 250 km, a maior entre ônibus elétricos no Brasil, além da maior capacidade de transporte de passageiros deste segmento.

Com motor elétrico integrado ao eixo traseiro, o eO500U virá equipado com freio eletrônico EBS e sistema de regeneração de energia. O trem-de-força trará para o motorista uma experiência nova de condução, mais suave e silenciosa.

O sistema de recarga das baterias é do tipo plug-in, no mesmo padrão tecnológico utilizado pela Daimler Truck em seus ônibus elétricos, levando três horas de duração para a recarga completa.

O painel de instrumentos é novo para se adequar às novas necessidades de controle e traz informações específicas do motor elétrico, das baterias e dos demais sistemas eletrônicos.

