Test-Drive: Jeep Commander não veio a passeio

O Jeep Commander não veio ao mercado a passeio. O modelo foi o primeiro desenvolvido pela montadora no País, é fabricado aqui (em Goiana, Pernambuco) e segue líder entre os D-SUVs, posição que assumiu pouco depois de ter sido lançado, com 1.614 unidades vendidas e 35,6% da fatia da categoria. O histórico explica por que teve fila de espera com clientes ávidos por estrear o rapaz. O POVO testou a versão flex Overland. Ela custa R$ 242.384 (já com IPI reduzido).

Jeep Commander vence Prêmio Americar 2022

O modelo carrega ares de quase unanimidade na estética. É imponente, sem cair no lugar comum de concorrentes. É como se trouxesse uma resposta bem acabada para quem deseja ter um carrão - mesmo que nem precise, o que é usual - mas não aceita ser visto como over. Decerto, a marca confere este diferencial, ao tempo em que os traços e elementos visuais dizem o tempo todo que ele é eminentemente urbano mesmo. O teto solar na cor preta em todas as versões compõe este RG da Cidade. O teto é panorâmico apenas nas versões Overland.



Ao pisar, você sente que a Jeep acertou a mão do torque. O conjunto mecânico do carro é muito bom. O motor é o T270 Turbo Flex, com 185cv de potência e 270Nm de torque. No teste, houve pouco tempo para pegar a estrada, o que daria mais respostas.

Ele é comprido. Tem 4.769 metros. É largo. Na largura, 2.040 mm. É alto. De altura são 1.700 mm. Traduzindo isso em termos práticos, ele oferece espaço interno confortável para quem nele embarca. Decerto, estar lá no fundão, no sexto e sétimo lugar, não é melhor do que mais à frente. Todavia, há sim a sensação de que espaço não é privilégio de quem vai a guiar e ao seu lado.

A segunda fileira de bancos se desloca até 14cm, seja para aumentar o volume do porta-malas, ou para proporcionar maior espaço de pernas. Já os encostos da segunda e da terceira fila podem ser reclinados, o que ajuda muito.

Não se pode querer tudo do modelo mais caro nas versões anteriores. Mas ele entrega bem. Um diferencial muito útil para uso urbano é o sistema de abertura automática do porta-malas com sensor de presença.

O Commander chegou com a meta de superar rivais como Toyota SW4 (rei no Ceará), Caoa Chery Tiggo 8 e Volkswagen Tiguan. Desde a fase de expectativa pelo modelo, havia a insistência dos executivos da marca de que o modelo não seria apenas uma versão mais graúda do Compass. Também, não por acaso mesmo, o carro veio depois da consagração de Renegade e Compass no mercado nacional. Ok, embora a preocupação em não apenas esticar o Compass houvesse, o modelo tem sim o DNA em carga alta, o que torna inevitável a associação. Os elementos estão lá. Design e bilotos.



O QUE ELE TEM

- Lançado em agosto de 2021, o Jeep Commander sai nas versões Limited e Overland com as opções de motor turbo flex com tração 4x2 ou propulsor turbodiesel com tração 4x4. Em sua configuração topo de linha possui um acabamento com bancos em couro e suede.

- O sistema de som premium é Harman Kardon, bancos dianteiros elétricos, plataforma conectada Adventure Intelligence Plus com Alexa in Vehicle e sistemas de direção autônoma como frenagem de emergência com reconhecimento de pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade e park assist.



Quando fevereiro chegou

Fevereiro foi mais um mês comemorado na Jeep. A marca se manteve na liderança dos SUVs, com 19,3% de participação de mercado em seu segmento. No total, foram 8.357 unidades vendidas. Oteve também o lançamento do Novo Renegade. "Compass e Commander também fizeram bonito e continuam líderes dos seus segmentos”, destacou Everton Kurdejak, diretor de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil.

Além de ser o número um entre os SUVs médios, o Compass também conseguiu um feito: foi o quarto veículo mais vendido do Brasil de forma geral, com 4.505 unidades comercializadas.

O Novo Renegade atingiu as cinco mil unidades comercializadas em apenas cinco horas e 10 mil veículos em quatro dias de comercialização.

Do Grand Cherokee, sim tudo em família, ele tem citações, como faróis e lanternas, grade com as sete fendas da Jeep mais largas e a moldura superior das janelas cromadas. As molduras vão até a coluna C.



Commander é a arma da Jeep para disputar mercado com a Toyota SW4 (Foto: JOCÉLIO LEAL)



Jeep Commander: sete lugares a bordo e fila de espera nas lojas (Foto: JOCÉLIO LEAL)



Modelo tem tomadas e entrada USB na segunda fileira de banco traseiro (Foto: JOCÉLIO LEAL)



Tabela já com IPI reduzido (Foto: JL)



