Novo Range Rover aposta em luxo sustentável

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A novidade chega ao Brasil no primeiro semestre de 2022

O Novo Ranger Rover, que chega ao Brasil no primeiro semestre deste ano, introduz novas matérias-primas mais sustentáveis, com novos materiais têxtil que combinam Ultrafabrics™ e mistura de lã Kvadrat™. O novo SUV da Land Rover também vai trazer uma opção com o interior livre de couro.



Os novos materiais alternativos podem ser encontrados em diversas partes do interior do veículo. A marca reforçou também sua relação com a Kvadrat™, considerada a principal fabricante europeia de têxteis premium e ecológicos, que continuará fornecendo materiais para os veículos.

"O Novo Range Rover equilibra a tradição e a evolução. Todos os materiais presentes nele foram selecionados pensando de forma moderna e sofisticada, dando continuidade à nossa estratégia de materiality para desenvolver opções mais sustentáveis e que sirvam de alternativas ao couro. Dessa forma, estamos ajudando a definir os gostos de nosso tempo, não apenas no mundo automotivo, mas além", diz Amy Frascella, diretora de Cores e Materiais da Jaguar Land Rover.

A escolha de materiais também está presente nos novos tapetes do Range Rover. Eles são feitos com fios ECONYL®, produzidos a partir de plástico industrial reciclado, retalhos de tecido e plásticos recuperados do oceano. Esse material de fonte sustentável contém 40% de conteúdo reciclado.

Novas cores - A nova gama de opções de pintura externa do modelo é composta por 12 tonalidades sólidas, além de opções metálicas e metálicas premium, entre as quais as novidades são as cores Lantau Bronze, Belgravia Green, Batumi Gold e Charente Grey.

No interior, as cores são usadas para criar uma atmosfera tranquila. A abundância de luz natural graças ao amplo teto solar ou mesmo a escolha de diferentes fios da mistura de lã KvadratTM, tecidos de diversas cores procuram criar uma nuance que adiciona dimensão e dinamismo ao visual a partir da sobreposição de variadas tonalidades no tecido.

O interior do Novo Range Rover recebe em seu design ornamentos metálicos, que fazem uso de uma sequência de tons cromados escuros e acetinados.

“A estratégia de cores e materiais para o Novo Range Rover reflete a evolução do gosto dos clientes e a consciência da Land Rover sobre impactos ambientais. Ela representa o alto nível do trabalho da Land Rover a partir da inovação de materiais, processos e tecnologias, que garante aos clientes a possibilidade de desfrutar da estética com ética, a partir de novas formas de criar belos interiores harmoniosos, demonstrando verdadeiro luxo moderno” explica Paulo Manzano, diretor de marketing da Land Rover.

Novo Range Rover no Brasil - O novo SUV de luxo chegará ao Brasil em 2022 inicialmente na versão especial First Edition, baseada na edição Autobiography e com uma especificação única, com pintura SV Bespoke e acabamento Sunset Gold Satin, além de outras opções de cores externas.

