Jeep Commander vence Prêmio Americar 2022

Após as três etapas de votação do Prêmio Americar 2022, a Associação América Latina da Imprensa de Carros (Americar), com a participação de 57 jornalistas especializados (no Ceará, o redator do Blog), representando 12 países da Região, definiu o campeão. Venceu o Jeep Commander.

O modelo foi uma das grandes novidades do mercado no ano passado, quando de seu lançamento, com direito a fila de espera e taxa de reserva para os interessados. O modelo da Jeep tem sete lugares.

Na primeira fase, ao longo de dezembro de 2021, foram escolhidos apenas cinco finalistas. Na segunda e última etapa, na primeira quinzena de janeiro passado, os cinco modelos mais votados disputaram entre si, chegando assim a um único vencedor, o Carro Americar 2022.

Só puderam concorrer automóveis e comerciais leves inéditos, além de produtos de nova geração. Não entraram facelifts e versões especiais.

LISTA DE VEÍCULOS CONCORRENTES

Audi e-tron GT

BMW M4 e Serie 4 Cabio

Caoa Chery Tiggo 3X

Fiat 500-e / Fiat Pulse

Ford Bronco Sport

Hyundai Creta

JAC elétrico JS-1

Jeep Commander

Kia Carnival

Mercedes-Benz GLA e GLB

RAM 1.500 Rebel

Renault Zoe

Toyota Corolla Cross

Volkswagen Taos

