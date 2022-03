Mercedes-AMG lança dois novos SUVs a partir de de R$ 494.900; confira

Os mais recentes integrantes da família Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC e GLB 35 4MATIC começam a chegar ao Brasil, a partir deste mês de março. Os dois novos modelos, inéditos nos seus segmentos, completam o portfólio da marca.

O novo GLA 35 4MATIC foi pensando para o cliente que procura esportividade, design e compacto, já o GLB 35 4MATIC foi criado para atender as famílias que precisam de espaço para 7 ocupantes e bagagem.

Os novos Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC e Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC podem ser encomendados nas concessionários da marca Mercedes-Benz, com as primeiras unidades sendo entregues ainda no mês de março ao preço público sugerido de R$ 494.900 e R$ 504.900, respectivamente.

Design exterior - a grade do radiador específica da AMG realça o DNA da marca, assim como outros recursos de design, que incluem o acabamento das lâminas nas entradas de ar externas e os acabamentos em preto brilhante. Na lateral, o destaque vai para as rodas de liga leve de 21 polegadas com desenho multi-raios e os painéis das portas com inserções em preto brilhante. A traseira dos novos modelos é marcada por uma saia aerodinâmica, um novo difusor, um spoiler AMG no teto e duas saídas de escape redondas à esquerda e à direita. As lanternas traseiras são divididas em duas seções e procuram dar amplitude à traseira. Com elementos de design em preto brilhante e ponteiras de escape pretas, o Pacote AMG Night AMG garante uma aparência ainda mais individual.

Interior e sistema de infoentretenimento MBUX - no interior, o ambiente high-tech é complementado pelos displays digitais. O estofamento do assento é em artico/microfibra em preto com costuras e cintos de segurança em vermelho. O acabamento interno vem com design de fibra de carbono e as saídas de ar com aro vermelho. A marca destaca o sistema de infoentretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX) com novo conceito de operação e exibição. Visualmente, os dois monitores de 10,2 polegadas sob uma cobertura de vidro compartilhada se misturam em um cockpit widescreen e, como elemento central, enfatizam a orientação horizontal do design de interiores. Seja operado via touchpad, com as teclas sensíveis ao toque no volante, por comando de voz ou touchscreen, o conceito de interatividade do MBUX é apresentado como intuitivo. O comando de voz é ativado com a palavra-chave "Oi, Mercedes" e o software reconhece e entende parte dos comandos principais no sistema de infoentretenimento e do veículo. OGLB 35 é equipado com a terceira fileira de assentos, ampliando para 7 o número de ocupantes (o GLA 35 possui capacidade para 5 ocupantes). O espaço para bagagem também se amplia de 435 litros no GLA para 570 litros no GLB, podendo ser expansível para até 1.805 litros.

Painel de instrumentos - pode ser exibido em três estilos: "Classic", "Sport" e "Supersport". O modo "Supersport" conta com um conta-giros redondo central e informações adicionais apresentadas em forma de barras à esquerda e à direita do conta-giros e com uma perspectiva tridimensional. Por meio do menu AMG, o condutor pode acessar vários displays, como “Warm-up”, “Set-up”, “G-Force” e “Engine Data”. O console central com acabamento em visual de fibra de carbono e touchpad possui teclas adicionais que controlam as funções ESP® de 3 estágios, modo de transmissão manual e a suspensão AMG RIDE CONTROL com amortecimento ajustável de forma adaptável.

Novo volante AMG - o volante esportivo AMG Performance é multifuncional em couro napa e garante ergonomia de primeira classe e operação intuitiva. O aro do volante com base reta, couro perfurado na área de contato e costuras contrastantes em vermelho é único. As borboletas de mudança de velocidades do volante galvanizadas permitem um estilo de condução mais esportivo com operações de troca de marchas em modo manual. As teclas AMG permitem uma operação rápida e segura de funções dinâmicas específicas – para um estilo de condução focado e orientado para o alto desempenho. Os pedais esportivos de aço inoxidável escovado pretendem transmitir uma aparência e funcionalidade de carros de corrida. Os acabamentos em borracha garantem aderência extra e os tapetes pretos com logotipo AMG e uma borda em couro nobuck enfatizam a marca.

Motor de quatro cilindros turboalimentado e 306 cv - O motor turbo de quatro cilindros de 2,0 litros tem uma resposta imediata aos comandos do pedal do acelerador, alta potência de tração (torque máximo de 400 Nm a partir de 3000 rpm). Os padrões tecnológicos do novo motor de quatro cilindros também são ressaltados por medidas para o aumento de eficiência, como o comando de válvulas variável CAMTRONIC, gerenciamento térmico inteligente para líquido refrigerante e óleo, injetores piezoelétricos de alta precisão e ignição multifaísca.

Dupla embreagem AMG SPEEDSHIFT DCT 8G - a transmissão de dupla embreagem AMG SPEEDSHIFT DCT 8G, que já equipa outros como o Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC, também contribui para o caráter ágil e dinâmico dos novos GLA 35 4MATIC e GLB 35 4MATIC. As relações de transmissão foram configuradas para que o condutor experimente uma aceleração muito imediata em qualquer situação, combinada com tempos de troca rápidos e conexões ideais durante as trocas de marcha. A função RACE-START permite a aceleração máxima e é uma experiência altamente motivacional. As funções da transmissão AMG SPEEDSHIFT DCT 8G são completadas com um modo “M” temporário ativado acionando as borboletas do volante em qualquer modo de direção e com o modo de transmissão manual "M" para trocas de marchas manuais no volante.

Tração integral variável AMG Performance 4MATIC - a distribuição de torque é variável e o espectro varia de apenas tração dianteira a uma distribuição de 50:50 para os eixos dianteiro e traseiro. Uma embreagem multidisco integrada ao diferencial do eixo traseiro é responsável pela distribuição variável do torque entre os eixos dianteiro e traseiro. Enquanto o ESP® estiver ativado, o sistema 4MATIC permanece no modo "Comfort". Assim que o condutor pressiona a tecla "ESP® SPORT Handling" ou "ESP® OFF", o sistema 4MATIC muda para o modo "Sport" – exigindo mais controle de direção do motorista, pois algumas funções automáticas de estabilidades são desligadas.

Programas de condução AMG - há cinco programas de condução AMG DYNAMIC SELECT "Slippery", "Comfort", "Sport", "Sport +" e "Individual", que alteram parâmetros, como a resposta do motor e da transmissão. Ambos são equipados com o AMG DYNAMICS: este sistema de controle dinâmico amplia as funções estabilizadoras do ESP® com intervenções que melhoram a agilidade de acordo com os desejos do condutor. Durante curvas dinâmicas, por exemplo, uma intervenção de frenagem imperceptível na roda traseira interna cria um momento de guinada definido em torno do eixo vertical.

Suspensão AMG RIDE CONTROL com componentes específicos - a suspensão AMG RIDE CONTROL é ajustada para altas velocidades nas curvas com baixa tendência a rolar. Isso permite que o potencial dinâmico seja aproveitado. No eixo dianteiro ele conta com uma suspensão McPherson, com um braço de controle transversal abaixo do centro da roda, um suporte de suspensão e um tirante. A geometria do eixo reduz o torque de direção. O braço transversal de alumínio reduz as massas não suspensas, permitindo uma resposta mais sensível das molas. A manga de eixo dianteira específica da AMG possui uma pinça de freio aparafusada radialmente – uma tecnologia originária do automobilismo de competição. O eixo traseiro de quatro braços é conectado rigidamente à carroceria por meio de um suporte do eixo traseiro. Três braços de controle transversais e um braço de arrasto são usados em cada roda traseira, uma combinação que procura garantir a estabilidade e agilidade de direção. O sistema de amortecimento adaptativo AMG RIDE CONTROL permite que o condutor escolha entre três modos de controle de suspensão diferentes. O sistema funciona de forma automática, adaptando as forças de amortecimento de cada roda de acordo com a situação de condução e as condições da estrada.

Sistema de freio de alto desempenho - o eixo dianteiro está equipado com pinças fixas monobloco de 4 pistões e discos de freio de 350 milímetros e o eixo traseiro com pinças deslizantes de 1 pistão e discos de freio de 330 milímetros. Os discos são ventilados internamente e perfurados para melhor dissipar o calor e evitar o desgaste do freio, mesmo com uso extremo. As pinças de freio pintadas de prata têm logo AMG em preto.

Sistema de escape AMG com modulação de som - dependendo da escolha do modo de condução, a assinatura sonora varia de emotiva (Sport e Sport+) a discreta (Slippery e Comfort). As características sonoras são controladas por um flap de gases de escape, dependendo da rotação e da carga do motor.

Em 2022, a Mercedes-AMG celebra seu aniversário de 55 anos de fundação. Além da ampliação do portfólio com esses dois novos modelos, outras ações de marketing e lançamentos de novos produtos estão planejadas para os próximos meses em comemoração à data.



