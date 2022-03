Kia reduz até 3,74% no valor dos carros; confira os preços

A Kia Brasil anuncia a redução de preços dos seus modelos comercializados no País. A mudança veio a partir da publicação do decreto 10.979 no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, 25 de fevereiro, que trata da redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 18,5% para veículos automotores.



“Neste momento de muita pressão de custos e de forte depressão da demanda interna por veículos automotores, entendemos que o Governo Federal acertou ao reduzir a alíquota do IPI. Já vislumbrávamos ações concretas do governo em movimentar a economia brasileira. A redução do IPI pode ser esse início de recuperação, ao lado de outras que o setor de importação de veículos pleiteia”, afirma José Luiz Gandini, presidente da Kia Brasil.



Os modelos da Kia tiveram redução em seus preços finais ao consumidor de até 3,74%, segundo a montadora.

Abaixo, os valores atuais:

- Carnival, de R$ 534.990 para R$ 514.990;

- Stonic, de R$ 149.990 para R$ 146.990 ;

- Cerato, de R$ 132.990 para R$ 130.490 ;

- Sportage, de R$182.990 para R$ 179.590.

Os novos preços estão sendo praticados na Rede Kia de Concessionárias, a partir de hoje, 3/3.

