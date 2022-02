Ford confirma chegada da Ranger FX4

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A nova versão da picape é equipada com motor Duratorq 3.2 turbodiesel

A Ford anuncia o lançamento da Ranger FX4, nova versão da picape que chega em breve ao mercado a fim de ampliar as opções da linha de "picapes Raça Forte".

Como o nome sugere, a proposta é apresentar um veículo de vocação aventureira, com perfil off-road, destacando equipamentos, esportividade e acabamento. O interior, por exemplo, traz bancos com revestimento em couro, costuras vermelhas e o logotipo FX4 estampado nos encostos.

Como o restante da linha Ranger, a FX4 vem com o sistema de conectividade FordPass que permite vários comandos remotos pelo celular, como partida, climatização, travamento e destravamento de portas e localização, além de alertas de alarme e de funcionamento do veículo.

Equipada com o motor Duratorq 3.2 de 200 cv e 470 Nm, a Ranger FX4 foi criada para ser uma versão topo de linha, equipada com santantônio funcional, faróis full-LED com máscara negra integrados à grade dianteira exclusiva, alargadores de paralamas e detalhes nas laterais.

A Ford ainda não liberou imagens do veículo, assim como outros detalhes.

